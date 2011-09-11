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Spor

Formula 1 İtalya Grand Prix'sini Vettel kazandı ROMA (A.A)

11 Eylül 2011 20:40

-Formula 1 İtalya Grand Prix'sini Vettel kazandı ROMA (A.A) - 11.09.2011 - Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sini, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı.   İtalya'nın Milano kenti yakınlarındaki Monza kasabasındaki 5 bin 793 metre uzunluğundaki, Monza Otodromu'nda 53 tur üzerinden koşulan yarışa ilk cepte (pole position) başlayan Red Bull pilotu Sebastian Vettel, İtalya'daki ilk, bu sezonki 8. birinciliğini kazandı. Startta Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso'ya geçilse de 5. turda rakibinden birinciliği geri aldı ve yarış sonuna kadar bu üstünlüğünü korudu.  Vettel'in ardından ikinciliği McLaren'in İngiliz pilotu Jenson Button alırken, evsahibi konumundaki Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso da yarışı üçüncü sırada bitirerek, podyuma çıkmayı başardı.  İtalya Grand Prix'sinde bu yıl Mercedes pilotu Michael Schumacher ile McLaren pilotu Lewis Hamilton'ın çekişmesi de büyük heyecanla izlendi.

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