Formula 1 İtalya Grand Prix'ini Barrichello kazandı.

F1'in en deneyimli pilotu Barrichello, bu sezon ikinci birinciliğini Monza pistinde elde etti.
Brawn GP pilotu, 53 turluk İtalya Grand Prix'sini takım arkadaşı Jenson Button'ın önünde kazandı.
Dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Button'ı kovalarken son turda kaza yaptı ve İtalya'dab puansız ayrıldı. Podyuma çıkan son isim Ferrari'den Kimi Raikkonen oldu.
Barrichello kariyerinin 11. zaferini elde ederken, klasmanda birinci sırada yer alan ve 7 Haziran'daki Türkiye GP'sinden sonra ilk kez podyuma çıkan Button ile puan farkını bitime dört yarış kala 14'e indirdi.
Yarışa ikinci sırada başlayan Force India pilotu Adrian Sutil dördüncü sırada finiş görerek F1 kariyerinin en iyi derecesini yaptı. Renault'da Fernando Alonso beşinci oldu.
McLaren Heikki Kovalainen altıncı, BMW Sauber'den Nick Heifeld yedinci ve Red Bull'dan Sebastian Vettel sekizinci olarak Monza'dan puanla ayrıldı.
Ferrari'de ilk yarışına çıkan Giancarlo Fisichella dokuzuncu sırada finişe ulaştı ve puan alamadı.
Formula 1'de sıradaki yarış 27 Eylül'de Singapur'da koşulacak.
İtalya GP klasmanı
1 Rubens Barrichello Brawn
2 Jenson Button Brawn
3 Kimi Raikkonen Ferrari
4 Adrian Sutil Force India
5 Fernando Alonso Renault
6 Heikki Kovalainen McLaren
7 Nick Heidfeld BMW Sauber
8 Sebastian Vettel Red Bull
9 Giancarlo Fisichella Ferrari
10 Kazuki Nakajima Williams
11 Timo Glock Toyota
12 Lewis Hamilton McLaren
13 Sebastien Buemi Toro Rosso
14 Jarno Trulli Toyota
15 Romain Grosjean Renault
16 Nico Rosberg Williams
17 Vitantonio Liuzzi (b.) Force India
18 Jaime Alguersuari (b.) Toro Rosso
19 Robert Kubica (b.) BMW Sauber
20 Mark Webber (b.) Red Bull