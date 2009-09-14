Formula 1 İtalya Grand Prix'ini Barrichello kazandı.

F1'in en deneyimli pilotu Barrichello, bu sezon ikinci birinciliğini Monza pistinde elde etti.



Brawn GP pilotu, 53 turluk İtalya Grand Prix'sini takım arkadaşı Jenson Button'ın önünde kazandı.



Dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Button'ı kovalarken son turda kaza yaptı ve İtalya'dab puansız ayrıldı. Podyuma çıkan son isim Ferrari'den Kimi Raikkonen oldu.



Barrichello kariyerinin 11. zaferini elde ederken, klasmanda birinci sırada yer alan ve 7 Haziran'daki Türkiye GP'sinden sonra ilk kez podyuma çıkan Button ile puan farkını bitime dört yarış kala 14'e indirdi.



Yarışa ikinci sırada başlayan Force India pilotu Adrian Sutil dördüncü sırada finiş görerek F1 kariyerinin en iyi derecesini yaptı. Renault'da Fernando Alonso beşinci oldu.



McLaren Heikki Kovalainen altıncı, BMW Sauber'den Nick Heifeld yedinci ve Red Bull'dan Sebastian Vettel sekizinci olarak Monza'dan puanla ayrıldı.



Ferrari'de ilk yarışına çıkan Giancarlo Fisichella dokuzuncu sırada finişe ulaştı ve puan alamadı.



Formula 1'de sıradaki yarış 27 Eylül'de Singapur'da koşulacak.



İtalya GP klasmanı



1 Rubens Barrichello Brawn

2 Jenson Button Brawn

3 Kimi Raikkonen Ferrari

4 Adrian Sutil Force India

5 Fernando Alonso Renault

6 Heikki Kovalainen McLaren

7 Nick Heidfeld BMW Sauber

8 Sebastian Vettel Red Bull

9 Giancarlo Fisichella Ferrari

10 Kazuki Nakajima Williams

11 Timo Glock Toyota

12 Lewis Hamilton McLaren

13 Sebastien Buemi Toro Rosso

14 Jarno Trulli Toyota

15 Romain Grosjean Renault

16 Nico Rosberg Williams

17 Vitantonio Liuzzi (b.) Force India

18 Jaime Alguersuari (b.) Toro Rosso

19 Robert Kubica (b.) BMW Sauber

20 Mark Webber (b.) Red Bull

