Formula 1 İstanbul yarışında pole pozisyonu Webber'in

T24 - Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde pole-position'ı Red Bull pilotu Mark Webber aldı.



Formula 1'de sezonun yedinci yarışı Türkiye Grand Prix'sine Red Bull pilotu Mark Webber ilk sırada başlayacak.



Son iki yarışı pole'dan başlayarak kazanan Webber, 1:26.295'lik zamanıyla sıralama turlarında birinciliği elde etti.



Red Bull bu sezon yedinci yarışta da pole'u alırken, ikinci sıra McLaren sürücüsü Lewis Hamilton'in oldu.



Webber'in takım arkadaşı Sebastian Vettel üçüncü, Hamilton'ın takım arkadaşı Jenson dördüncü sıradan start alacak.



Sıralamada beşinci ve altıncı olan Mercedes pilotları Nico Rosberg ve Michael Schumacher yarışa üçüncü çizgiden başlayacak. Schumacher sıralama turlarının sonunda spin atarak pist dışına çıktı.



İki kez dünya şampiyonu Ferrari pilotu Fernando Alonso ikinci seansta elenerek ilk 10'a giremedi.



Sıralama sonuçları



1. M. Webber Red Bull 1:26.295

2. L. Hamilton McLaren 1:26.433

3. S. Vettel Red Bull 1:26.760

4 . J. Button McLaren 1:26.781

5. M. Schumacher Mercedes GP 1:26.857

6. N. Rosberg Mercedes GP 1:26.952

7. R. Kubica Renault 1:27.039

8. F. Massa Ferrari 1:27.082

9. V. Petrov Renault 1:27.430

10. K. Kobayashi Sauber 1:28.122

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11. A. Sutil Force India F1 1:27.525

12. F. Alonso Ferrari 1:27.612

13. P. de la Rosa Sauber 1:27.879

14. S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:28.273

15. R. Barrichello Williams 1:28.392

16. J. Alguersuari Scuderia Toro Rosso 1:28.540

17. N. Hulkenberg Williams 1:28.841

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18. V. Liuzzi Force India F1 1:28.958

19. J. Trulli Lotus F1 1:30.237

20. H. Kovalainen Lotus F1 1:30.519

21. T. Glock Virgin Racing 1:30.744

22. B. Senna HRT F1 Team 1:31.266

23. L. Di Grassi Virgin Racing 1:31.989

24. K. Chandhok HRT F1 Team 1:32.060







