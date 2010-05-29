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Spor

Formula 1 İstanbul yarışında pole pozisyonu Webber'in

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde pole-position'ı Red Bull pilotu Mark Webber aldı.

29 Mayıs 2010 03:00

T24 - Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde pole-position'ı Red Bull pilotu Mark Webber aldı.

Formula 1'de sezonun yedinci yarışı Türkiye Grand Prix'sine Red Bull pilotu Mark Webber ilk sırada başlayacak.

Son iki yarışı pole'dan başlayarak kazanan Webber, 1:26.295'lik zamanıyla sıralama turlarında birinciliği elde etti.

Red Bull bu sezon yedinci yarışta da pole'u alırken, ikinci sıra McLaren sürücüsü Lewis Hamilton'in oldu.

Webber'in takım arkadaşı Sebastian Vettel üçüncü, Hamilton'ın takım arkadaşı Jenson dördüncü sıradan start alacak.

Sıralamada beşinci ve altıncı olan Mercedes pilotları Nico Rosberg ve Michael Schumacher yarışa üçüncü çizgiden başlayacak. Schumacher sıralama turlarının sonunda spin atarak pist dışına çıktı.

İki kez dünya şampiyonu Ferrari pilotu Fernando Alonso ikinci seansta elenerek ilk 10'a giremedi.

Sıralama sonuçları

1. M. Webber      Red Bull           1:26.295
2. L. Hamilton     McLaren         1:26.433
3. S. Vettel     Red Bull         1:26.760
4 . J. Button     McLaren         1:26.781
5. M. Schumacher     Mercedes GP            1:26.857
6. N. Rosberg     Mercedes GP            1:26.952
7. R. Kubica     Renault         1:27.039
8. F. Massa     Ferrari         1:27.082
9. V. Petrov     Renault         1:27.430
10. K. Kobayashi     Sauber         1:28.122
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11. A. Sutil     Force India F1     1:27.525
12. F. Alonso     Ferrari         1:27.612
13. P. de la Rosa     Sauber         1:27.879
14. S. Buemi     Scuderia Toro Rosso 1:28.273
15. R. Barrichello     Williams         1:28.392
16. J. Alguersuari      Scuderia Toro Rosso  1:28.540
17. N. Hulkenberg     Williams         1:28.841
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18. V. Liuzzi      Force India F1       1:28.958
19. J. Trulli     Lotus F1         1:30.237
20. H. Kovalainen     Lotus F1         1:30.519
21. T. Glock     Virgin Racing     1:30.744
22. B. Senna     HRT F1 Team     1:31.266
23. L. Di Grassi     Virgin Racing     1:31.989
24. K. Chandhok      HRT F1 Team       1:32.060



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