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Spor

Formula 1 İstanbul GP'deki Koronavirüs vaka sayısı açıklandı

11 Ekim 2021 18:02

 Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si için sürücüler, takımlar ve personeller olmak üzere toplamda 3 bin 48 kişiye yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 2 kişide pozitif bulgulara rastlandığını açıkladı.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağında 8-9-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta koşulan Rolex Türkiye Grand Prix'si sonrasında Uluslararası Otomobil Federasyonu'ndan (FIA) açıklama geldi.

Organizasyon için sürücüler, takımlar ve personeller olmak üzere toplamda 3 bin 48 kişiye yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 2 kişide pozitif bulgulara rastlanıldığı açıklandı.

 

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