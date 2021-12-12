Formula 1'in yeni şampiyonu Max Verstappen: Umarım 10-15 yıl bunu yapabiliriz

Formula 1'de son yılların en çekişmeli şampiyonluk mücadelesini Max Verstappen kazandı. Hamilton ile Verstappen arasındaki rekabet yıl boyunca sürdü. Abu Dhabi'de sona eren unutulmaz sezon sonrası Hollandalı sürücü zaferini anlattı.

Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen şampiyon oldu.

Holllandalı sürücü, kariyerinin ilk zaferi sonrası sevincini paylaştı ve şunları kaydetti:

"İnanılmaz... Tüm yarış savaştım. Son tur şans geldi. Çılgınca. Ne söyleyebileceğimi bilmiyorum. Bu takım bunu hak etti. Onları çok seviyorum ve onlarla çalışmaktan dolayı çok mutluyorum. Sergio Perez'e de çok teşekkür ederim.

Umarım 10-15 sene bunu yapabiliriz. Hayatım boyunca burada kalmak istiyorum. hedefimiz dünya şampiyonluğuydu ve bunu başardık."