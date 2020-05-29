Formula 1'in en köklü takımlarından Williams satışa çıkarıldı

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Dünyanın en çok izlenen motor sporunun köklü takımlarından Williams F1, geçen sene 13 milyon Euro zarar ettikten sonra satışa çıkarıldı.

Sir Frank Williams tarafından kurulan ve F1 tarihinin en köklü ekiplerinden biri olan ekibin arabası ilk olarak 1977'de griddeki yerini almıştı.

Williams Grand Prix Engineering Limited, Willams F1'in hisselerinin satışa çıkarıldığını duyurdu. Takımın yardımcı şefi Claire Williams, bu şekilde takımın geleceğini garanti altına almak istediklerini ifade etti.

Yeni strateji kapsamında hisselerin bir bölümünün veya şirketin tamamının satılabileceği bildirildi.

Aynı açıklamada olası yatırımcılarla birkaç ön görüşme yapıldığı bildirildi.

Williams'ın karşı karşıya kaldığı zorluklara rağmen 2020 sezonunda pistte olacağı da duyuruldu.

Tarihinde 100'den fazla Grand Prix kazanma başarısını gösteren üç takımdan biri olan Williams, son iki sezondur, "Üreticiler Sıralaması"nda son sırada yer alıyordu. Takım birkaç gün önce ROKIT ile olan isim sponsorluğu anlaşmasını da feshetti.