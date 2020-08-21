Formula 1'in en köklü takımlarından Williams satıldı

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Formula 1 tarihinin en köklü ve başarılı takımlarından Williams, ABD'li yatırım şirketi Dorilton Capital'e satıldı.

Sir Frank Williams ve Sir Patrick Head tarafından 1977'de kurulan takım, geçen aylarda "yeni bir stratejik yola girdiklerini" söylemişti. Yeni strateji kapsamında hisselerin bir bölümünün veya şirketin tamamının satılabileceği bildirilmişti.

Bu açıklamadan yaklaşık 3 ay sonra Dorilton Capital'ın takımın yeni sahibi olacağını duyuruldu. Williams'tan yapılan açıklamada takımın satılması "tarihimizde heyecan verici bir yeni sayfa" olarak nitelendirildi.

Williams, 2021'de yapılacak kural değişikliklerinden fayda sağlayabileceklerine inandıklarını ifade etti.

Takımı satın alan Dorilton Capital, ekibin isminin Williams olarak kalacağını ve merkezinin Britanya'da olmaya devam edeceğini duyurdu.