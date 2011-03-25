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Spor

Formula 1 heyecanı tekrar başlıyor

Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni sezon, hafta sonunda yapılacak Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.

25 Mart 2011 02:00

T24 - Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni sezon, hafta sonunda yapılacak Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.


Melbourne kentindeki 5 bin 303 metrelik Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak Grand Prix'de antrenman turları, yarın TSİ 08.00'de sıralama turları ve 27 Mart Pazar günü de TSİ 09.00'da yarış gerçekleştirilecek.


Bu sezon toplam 19 Grand Prix düzenlenirken, İstanbul, sezonun 4. yarışına ev sahipliği yapacak. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 6-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak. 


Formula 1'de 2011 sezonu, 25-27 Kasım tarihlerinde yapılacak Brezilya Grand Prix'si ile sona erecek.



Sezon takvimi

Formula 1'de 2011 sezonu takvimi şöyle:

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Avustralya Grand Prix'si: 25-27 Mart (Melbourne)
Malezya Grand Prix'si...: 08-10 Nisan (Kuala Lumpur)
Çin Grand Prix'si.......: 15-17 Nisan (Shangai)
Türkiye Grand Prix'si...: 06-08 Mayıs (İstanbul)
İspanya Grand Prix'si...: 20-22 Mayıs (Katalunya)
Monaco Grand Prix'si....: 26-29 Mayıs (Monte Carlo)
Kanada Grand Prix'si....: 10-12 Haziran (Montreal)
Avrupa Grand Prix'si....: 24-26 Haziran (Valencia)
İngiltere Grand Prix'si.: 08-10 Temmuz (Silverstone)
Almanya Grand Prix'si...: 22-24 Temmuz (Nürburgring)
Macaristan Grand Prix'si: 29-31 Temmuz (Budapeşte)
Belçika Grand Prix'si...: 26-28 Ağustos (Spa-Francorchamps)
İtalya Grand Prix'si....: 09-11 Eylül (Monza)
Singapur Grand Prix'si..: 23-25 Eylül (Singapur)
Japonya Grand Prix'si...: 07-09 Ekim (Suzuka)
Kore Grand Prix'si......: 14-16 Ekim (Yeongam)
Hindistan Grand Prix'si.: 28-30 Ekim (Yeni Delhi)
Abu Dabi Grand Prix'si..: 11-13 Kasım (Yas Marina)
Brezilya Grand Prix'si..: 25-27 Kasım (Sao Paulo)



12 takım mücadele edecek


Yeni sezonda 12 takım, 24 pilotu ile mücadele edecek.


Geçen yılın dünya şampiyonu Alman Sebastian Vettel ile takım arkadaşı Avustralyalı Mark Webber geçen yıl olduğu gibi Red Bull adına yarışacak. McLaren Mercedes İngiliz pilotları Lewis Hamilton ve Jenson Button, Ferrari ise İspanyol Fernando Alonso ve Brezilyalı Felipe Massa ile yola devam edecek.

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6 Alman pilot


Formula 1'de 2011 sezonunda en çok Alman pilotlar yer alıyor. Yeni sezonda Almanlar 6 pilotla başı çekerken, 3 İngiliz, 2'şer İspanyol, Brezilya ve İtalyan, 1'er de Avustralyalı, Rus, Venezuellalı, Japon, Meksikalı, İsviçreli, Fin, Hint ve Belçikalı pilot mücadele edecek.


2011 sezonunda yarışacak takımlar ve pilotları şöyle:



Red Bull: Sebastian Vettel (Almanya), Mark Webber (Avustralya)
McLaren Mercedes: Lewis Hamilton (İngiltere), Jenson Button (İngiltere)
Ferrari: Fernando Alonso (İspanya), Felipe Massa (Brezilya)
Mercedes GP: Michael Schumacher (Almanya), Nico Rosberg (Almanya)
Renault: Nick Heidfeld (Almanya), Vitaly Petrov (Rusya)
Williams: Rubens Barrichello (Brezilya), Pastor Maldonado (Venezuella)
Force India: Adrian Sutil (Almanya), Paul di Resta (İngiltere)
Sauber: Kamui Kobayashi (Japonya), Sergio Perez (Meksika)
Toro Rosso: Sebastien Buemi (İsviçre), Jaime Alguersuari (İspanya)
Lotus: Jarno Trulli (İtalya), Heikki Kovalainen (Finlandiya)
HRT: Narain Karthikeyan (Hindistan), Vitantonio Liuzzi (İtalya)
Virgin: Timo Glock (Almanya), Jerome d'Ambrosio (Belçika)
                        
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4 yeni pilot var

Formula 1'de 2011 sezonunda 4 pilot ilk kez mücadele edecek.


Williams'da Venezuellalı Pastor Maldonado, Force India'da İngiliz Paul di Resta, Sauber'de Meksikalı Sergio Perez ve Virgin'de Belçikalı Jerome d'Ambrosio ilk kez Formula 1'de piste çıkacak.
Bu arada Hindistanlı Narain Karthikeyan, uzun bir aradan sonra Formula 1'e dönerken geçen sezon mücadele eden Nico Hulkenberg, Pedro de la Rosa, Karun Chandok, Bruno Senna, Lucas di Grassi, sakon yamamoto ve Christian Klein bu sezonki takımlarda yer almadı.


Robert Kubica ise sezon dışında geçirdiği bir kazada yaralandığı için Renault'un kadrosuna alınmadı.



Michael Schumacher, 7 kezle en çok şampiyon olan pilot


Bülent Aslan - 2011 sezonu Avustralya'da yapılacak yarışla başlayacak olan Formula 1'i en çok kazanan pilotu Alman Michael Schumacher.


1950 yılından bu yana yapılan Formula 1'de, Michael Schumacher 7 kez mutlu sona ulaşıp zirveye yerleşirken, Arjantinli Juan Manuel Fangio 5 kezle 2., 4 kez şampiyonluğa ulaşan Fransız Alain Prost ise 3. sırada yer alıyor.


''F1''i 2006 sezonu sonunda bırakan, geçen sezon ise pistlere yeniden dönen Schumacher 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004'te şampiyon olurken, Fangio 1951, 1954, 1955, 1956 ve 1957, Prost da 1985, 1986, 1989 ve 1993'te birinciliği elde etti.



Takımlarda Ferrari


Takımlar sıralamasında ise Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanını açık ara koruyor.


Formula 1'de 1950'den bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar, takımları ve takım şampiyonları şöyle:

Yıl            Pilot            Takım     Şampiyon Takım
----     ------------------   ----------  --------------
1950     Nino Farina          Alfa Romeo       ---
1951     Juan Manuel Fangio   Alfa Romeo       ---
1952     Alberto Ascari       Ferrari          ---
1953     Alberto Ascari       Ferrari          ---
1954     Juan Manuel Fangio   Mercedes         ---
1955     Juan Manuel Fangio   Mercedes         ---
1956     Juan Manuel Fangio   Ferrari          ---
1957     Juan Manuel Fangio   Maserati         ---
1958     Mike Hawthorn        Ferrari      Vanwall
1959     Jack Brabham         Cooper       Cooper Climax
1960     Jack Brabham         Cooper       Cooper Climax
1961     Phill Hill           Ferrari      Ferrari
1962     Graham Hill          BRM          BRM
1963     Jim Clark            Lotus        Lotus Climax
1964     John Surtees         Ferrari      Ferrari
1965     Jim Clark            Lotus        Lotus Climax
1966     Jack Brabham         Brabham      Brabham Repco
1967     Denny Hulme          Brabham      Brabham Repco
1968     Graham Hill          Lotus        Lotus Ford
1969     Jackie Stewart       Matra        Matra
1970     Jochen Rindt         Lotus        Lotus Ford
1971     Jackie Stewart       Tyrrell      Tyrell Ford
1972     Emerson Fittipaldi   Lotus        Lotus Ford
1973     Jackie Stewart       Tyrrell      Lotus Ford
1974     Emerson Fittipaldi   McLaren      McLaren Ford
1975     Niki Lauda           Ferrari      Ferrari
1976     James Hunt           McLaren      Ferrari
1977     Niki Lauda           Ferrari      Ferrari
1978     Mario Andretti       Lotus        Lotus Ford
1979     Jody Scheckter       Ferrari      Ferrari
1980     Alan Jones           Williams     Williams Ford
1981     Nelson Piquet        Brabham      Williams Ford
1982     Keke Rosberg         Williams     Ferrari
1983     Nelson Piquet        Brabham      Ferrari
1984     Niki Lauda           McLaren      McLaren TAG
1985     Alain Prost          McLaren      McLaren TAG
1986     Alain Prost          McLaren      Williams Honda
1987     Nelson Piquet        Williams     Williams Honda
1988     Ayrton Senna         McLaren      McLaren Honda
1989     Alain Prost          McLaren      McLaren Honda
1990     Ayrton Senna         McLaren      McLaren Honda
1991     Ayrton Senna         McLaren      McLaren Honda
1992     Nigel Mansell        Williams     Williams Renault
1993     Alain Prost          Williams     Williams Renault
1994     Michael Schumacher   Benetton     Williams Renault
1995     Michael Schumacher   Benetton     Benetton Renault
1996     Damon Hill           Williams     Williams Renault
1997     Jacques Villeneuve   Williams     Williams Renault
1998     Mika Hakkinen        McLaren      McLaren Mercedes
1999     Mika Hakkinen        McLaren      Ferrari
2000     Michael Schumacher   Ferrari      Ferrari
2001     Michael Schumacher   Ferrari      Ferrari
2002     Michael Schumacher   Ferrari      Ferrari
2003     Michael Schumacher   Ferrari      Ferrari
2004     Michael Schumacher   Ferrari      Ferrari
2005     Fernando Alonso      Renault      Renault
2006     Fernando Alonso      Renault      Renault
2007     Kimi Raikkonen       Ferrari      Ferrari
2008     Lewis Hamilton       McLaren      Ferrari
2009     Jenson Button        Brawn GP     Brawn GP
2010     Sebastian Vettel     Red Bull     Red Bull

Not: Takım sıralamaları 1958 yılına dek yapılmamıştır.

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Yarış esnasında pilotlar ortalama 2 kilo kaybediyor


Dünyanın en büyük ve en pahalı spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'de, pilotlar yarışlar sırasında ortalama 2 kilo kaybediyor.


Pilotlar ayrıca sıcak bir pistte ortalama 1,5 litre sıvı kaybına uğruyor.


58 yıldır gerçekleştirilen Formula 1 yarışlarına ilişkin bazı ayrıntılar şöyle:


-Formula 1 araçlarının ulaştığı en yüksek hız 375 kilometre ve bu hız ancak İtalya'nın Monza pistinde yapılabiliyor.
-Bir Grand Prix sırasında araçların fren diskleri ve pedalları bin derecelik ısıya ulaşabiliyor.
-Formula 1 araçları saatte 200 kilometre hıza ulaşma ve tekrar durma noktasına sadece 7 saniyede varabiliyor.
-Araçlar 200 kilometre hızdan durma noktasına 1.9 saniye içinde ulaşıyor.



En yaşlı şampiyon pilot


-Yarışlar tarihinde en yaşlı şampiyon pilot 46 yaşında kupaya uzanan Arjantinli Juan Manuel Fangio oldu.
-En genç şampiyon pilot ise geçen yıl 23 yaşında şampiyonluğa ulaşan Alman Sebastian Vettel
-Bugüne kadar yarış kazanan en genç pilot unvanını Alman Sebastian Vettel, 21 yaşındayken elde etti. Yarış kazanan en yaşlı pilot ise 53 yaşında kazandığı yarışla İtalyan Luigi Fagioli oldu.
-İngiliz Stirling Moss, en çok yarış kazanan pilot olmasına karşın hiç şampiyonluk alamayarak bu alanda bir ilke imza attı.
-Ferrari'nin Alman pilotu Michael Schumacher, 68 yarışa ilk sırada (pole position) başlama hakkını elde ederek, bu alanda bir rekor kırdı.



Bahreyn'e 1 Mayıs'a kadar süre


Bahreyn Sakhir Pisti'nde 13 Mart'ta koşulması planlanan yarış, Bahreyn Veliaht Prensi Salman Bin Hamad El Halife'nin, Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone'u arayıp, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle ülke içişlerine yoğunlaşacaklarını bildirmesi üzerine iptal edilmişti. Öte yandan, FIA, Bahreyn Grand Prix organizatörlerine yeniden takvime girip girmeyeceklerine karar vermeleri için 1 Mayıs tarihine kadar süre verdi.


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FIA'dan yeni kurallar 


Uluslararası Motor Sporları Birliği (FIA) bu sezon yarışlara yeni kurallar getirdi.

Ayarlanabilir kanat sistemi
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Yeni kurallara göre, pilotlar, aracın arkasında hava direncini düşürerek, hız yapmaya olanak sağlayan arka kanat sistemini kokpitten ayarlayabilecek. Pilotların, daha ziyade antrenman ve sıralama yarışları sırasında kullanabileceği bu sistemin yarış sırasındaki kullanımı ise kurallara bağlı olacak. Pilot, ayarlamayı, ancak önündeki araç ile arasında bir saniyeden daha az bir zaman varsa yapabilecek.

F-kanal sistemi ve çift difüzer kalktı
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Aracın aerodinamik özelliğini değiştiren her türlü cihaz veya sistem kaldırıldı. Bunlar, kokpitteki hava boşluğunu kontrol etme imkanı sağlayan F-kanal ile çift katmanlı difüzer sistemini kapsıyor.

KERS'e izin var
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Geçen sezon kaldırılan ''Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemi''ne (KERS) yeniden izin çıktı. Bu sistem, frenleme sırasında depolanan enerjinin geri kazanımını sağlıyor.

Direksiyon bağlantı noktaları
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Daha güvenli bir yarış için direksiyonların tutturulduğu nokta sayısı artırıldı. Yeni kurala göre takımlar, direksiyonlarını ikinci bir noktadan daha araca tutturmak zorunda.

Lastikler
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Formula 1'e 13 yıldır lastik sağlayan Bridgestone'un yarışlardan çekildiğini açıklaması üzerine, İtalyan Pirelli markasıyla anlaşıldı. Pirelli, bu sezondan itibaren 3 yıl boyunca takımlara lastik sağlayacak. Lastikler konusunda bir kural değişikliği yapılmadı.

Vites kutusu
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Vites kutusunda kural değişikliği yapılmadı. Fakat bir vites kutusu, dört değil, beş yarışta kullanılacak.

Sıralama turları
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Yarıştan bir gün önce yapılan sıralama turlarıyla ilgili yeni kural ise şöyle:
Eleme turunun ilk etabında hızı yüzde 107'nin altında kalan pilotlar, yarışa başlama hakkını elde edemeyecek. Ancak istisnai durumlarda, yarış komiserleri aracın yarışa başlamasına izin verebilecek.

Cezalar
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Yarış komiserlerinin ceza verme yetkileri artırıldı. Zamanla ilgili cezalar verebilecek komiserler, pilotları yarışlardan diskalifiye edebilecek veya pilotun bir sonraki yarışını askıya alabilecek.


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