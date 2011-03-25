Formula 1 heyecanı tekrar başlıyor

T24 -

Sezon takvimi



Avustralya Grand Prix'si: 25-27 Mart (Melbourne)

Malezya Grand Prix'si...: 08-10 Nisan (Kuala Lumpur)

Çin Grand Prix'si.......: 15-17 Nisan (Shangai)

Türkiye Grand Prix'si...: 06-08 Mayıs (İstanbul)

İspanya Grand Prix'si...: 20-22 Mayıs (Katalunya)

Monaco Grand Prix'si....: 26-29 Mayıs (Monte Carlo)

Kanada Grand Prix'si....: 10-12 Haziran (Montreal)

Avrupa Grand Prix'si....: 24-26 Haziran (Valencia)

İngiltere Grand Prix'si.: 08-10 Temmuz (Silverstone)

Almanya Grand Prix'si...: 22-24 Temmuz (Nürburgring)

Macaristan Grand Prix'si: 29-31 Temmuz (Budapeşte)

Belçika Grand Prix'si...: 26-28 Ağustos (Spa-Francorchamps)

İtalya Grand Prix'si....: 09-11 Eylül (Monza)

Singapur Grand Prix'si..: 23-25 Eylül (Singapur)

Japonya Grand Prix'si...: 07-09 Ekim (Suzuka)

Kore Grand Prix'si......: 14-16 Ekim (Yeongam)

Hindistan Grand Prix'si.: 28-30 Ekim (Yeni Delhi)

Abu Dabi Grand Prix'si..: 11-13 Kasım (Yas Marina)

Brezilya Grand Prix'si..: 25-27 Kasım (Sao Paulo)





12 takım mücadele edecek





Melbourne kentindeki 5 bin 303 metrelik Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak Grand Prix'de antrenman turları, yarın TSİ 08.00'de sıralama turları ve 27 Mart Pazar günü de TSİ 09.00'da yarış gerçekleştirilecek.Bu sezon toplam 19 Grand Prix düzenlenirken, İstanbul, sezonun 4. yarışına ev sahipliği yapacak. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 6-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak.Formula 1'de 2011 sezonu, 25-27 Kasım tarihlerinde yapılacak Brezilya Grand Prix'si ile sona erecek.Formula 1'de 2011 sezonu takvimi şöyle:Yeni sezonda 12 takım, 24 pilotu ile mücadele edecek.Geçen yılın dünya şampiyonu Alman Sebastian Vettel ile takım arkadaşı Avustralyalı Mark Webber geçen yıl olduğu gibi Red Bull adına yarışacak. McLaren Mercedes İngiliz pilotları Lewis Hamilton ve Jenson Button, Ferrari ise İspanyol Fernando Alonso ve Brezilyalı Felipe Massa ile yola devam edecek.



6 Alman pilot





Formula 1'de 2011 sezonunda en çok Alman pilotlar yer alıyor. Yeni sezonda Almanlar 6 pilotla başı çekerken, 3 İngiliz, 2'şer İspanyol, Brezilya ve İtalyan, 1'er de Avustralyalı, Rus, Venezuellalı, Japon, Meksikalı, İsviçreli, Fin, Hint ve Belçikalı pilot mücadele edecek.





2011 sezonunda yarışacak takımlar ve pilotları şöyle:







Red Bull: Sebastian Vettel (Almanya), Mark Webber (Avustralya)

McLaren Mercedes: Lewis Hamilton (İngiltere), Jenson Button (İngiltere)

Ferrari: Fernando Alonso (İspanya), Felipe Massa (Brezilya)

Mercedes GP: Michael Schumacher (Almanya), Nico Rosberg (Almanya)

Renault: Nick Heidfeld (Almanya), Vitaly Petrov (Rusya)

Williams: Rubens Barrichello (Brezilya), Pastor Maldonado (Venezuella)

Force India: Adrian Sutil (Almanya), Paul di Resta (İngiltere)

Sauber: Kamui Kobayashi (Japonya), Sergio Perez (Meksika)

Toro Rosso: Sebastien Buemi (İsviçre), Jaime Alguersuari (İspanya)

Lotus: Jarno Trulli (İtalya), Heikki Kovalainen (Finlandiya)

HRT: Narain Karthikeyan (Hindistan), Vitantonio Liuzzi (İtalya)

Virgin: Timo Glock (Almanya), Jerome d'Ambrosio (Belçika)







4 yeni pilot var



Formula 1'de 2011 sezonunda 4 pilot ilk kez mücadele edecek.





Williams'da Venezuellalı Pastor Maldonado, Force India'da İngiliz Paul di Resta, Sauber'de Meksikalı Sergio Perez ve Virgin'de Belçikalı Jerome d'Ambrosio ilk kez Formula 1'de piste çıkacak.

Bu arada Hindistanlı Narain Karthikeyan, uzun bir aradan sonra Formula 1'e dönerken geçen sezon mücadele eden Nico Hulkenberg, Pedro de la Rosa, Karun Chandok, Bruno Senna, Lucas di Grassi, sakon yamamoto ve Christian Klein bu sezonki takımlarda yer almadı.





Robert Kubica ise sezon dışında geçirdiği bir kazada yaralandığı için Renault'un kadrosuna alınmadı.







Michael Schumacher, 7 kezle en çok şampiyon olan pilot





Bülent Aslan - 2011 sezonu Avustralya'da yapılacak yarışla başlayacak olan Formula 1'i en çok kazanan pilotu Alman Michael Schumacher.





1950 yılından bu yana yapılan Formula 1'de, Michael Schumacher 7 kez mutlu sona ulaşıp zirveye yerleşirken, Arjantinli Juan Manuel Fangio 5 kezle 2., 4 kez şampiyonluğa ulaşan Fransız Alain Prost ise 3. sırada yer alıyor.





''F1''i 2006 sezonu sonunda bırakan, geçen sezon ise pistlere yeniden dönen Schumacher 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004'te şampiyon olurken, Fangio 1951, 1954, 1955, 1956 ve 1957, Prost da 1985, 1986, 1989 ve 1993'te birinciliği elde etti.







Takımlarda Ferrari





Takımlar sıralamasında ise Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanını açık ara koruyor.





Formula 1'de 1950'den bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar, takımları ve takım şampiyonları şöyle:



Yıl Pilot Takım Şampiyon Takım

---- ------------------ ---------- --------------

1950 Nino Farina Alfa Romeo ---

1951 Juan Manuel Fangio Alfa Romeo ---

1952 Alberto Ascari Ferrari ---

1953 Alberto Ascari Ferrari ---

1954 Juan Manuel Fangio Mercedes ---

1955 Juan Manuel Fangio Mercedes ---

1956 Juan Manuel Fangio Ferrari ---

1957 Juan Manuel Fangio Maserati ---

1958 Mike Hawthorn Ferrari Vanwall

1959 Jack Brabham Cooper Cooper Climax

1960 Jack Brabham Cooper Cooper Climax

1961 Phill Hill Ferrari Ferrari

1962 Graham Hill BRM BRM

1963 Jim Clark Lotus Lotus Climax

1964 John Surtees Ferrari Ferrari

1965 Jim Clark Lotus Lotus Climax

1966 Jack Brabham Brabham Brabham Repco

1967 Denny Hulme Brabham Brabham Repco

1968 Graham Hill Lotus Lotus Ford

1969 Jackie Stewart Matra Matra

1970 Jochen Rindt Lotus Lotus Ford

1971 Jackie Stewart Tyrrell Tyrell Ford

1972 Emerson Fittipaldi Lotus Lotus Ford

1973 Jackie Stewart Tyrrell Lotus Ford

1974 Emerson Fittipaldi McLaren McLaren Ford

1975 Niki Lauda Ferrari Ferrari

1976 James Hunt McLaren Ferrari

1977 Niki Lauda Ferrari Ferrari

1978 Mario Andretti Lotus Lotus Ford

1979 Jody Scheckter Ferrari Ferrari

1980 Alan Jones Williams Williams Ford

1981 Nelson Piquet Brabham Williams Ford

1982 Keke Rosberg Williams Ferrari

1983 Nelson Piquet Brabham Ferrari

1984 Niki Lauda McLaren McLaren TAG

1985 Alain Prost McLaren McLaren TAG

1986 Alain Prost McLaren Williams Honda

1987 Nelson Piquet Williams Williams Honda

1988 Ayrton Senna McLaren McLaren Honda

1989 Alain Prost McLaren McLaren Honda

1990 Ayrton Senna McLaren McLaren Honda

1991 Ayrton Senna McLaren McLaren Honda

1992 Nigel Mansell Williams Williams Renault

1993 Alain Prost Williams Williams Renault

1994 Michael Schumacher Benetton Williams Renault

1995 Michael Schumacher Benetton Benetton Renault

1996 Damon Hill Williams Williams Renault

1997 Jacques Villeneuve Williams Williams Renault

1998 Mika Hakkinen McLaren McLaren Mercedes

1999 Mika Hakkinen McLaren Ferrari

2000 Michael Schumacher Ferrari Ferrari

2001 Michael Schumacher Ferrari Ferrari

2002 Michael Schumacher Ferrari Ferrari

2003 Michael Schumacher Ferrari Ferrari

2004 Michael Schumacher Ferrari Ferrari

2005 Fernando Alonso Renault Renault

2006 Fernando Alonso Renault Renault

2007 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari

2008 Lewis Hamilton McLaren Ferrari

2009 Jenson Button Brawn GP Brawn GP

2010 Sebastian Vettel Red Bull Red Bull



Not: Takım sıralamaları 1958 yılına dek yapılmamıştır.







Yarış esnasında pilotlar ortalama 2 kilo kaybediyor





Dünyanın en büyük ve en pahalı spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'de, pilotlar yarışlar sırasında ortalama 2 kilo kaybediyor.





Pilotlar ayrıca sıcak bir pistte ortalama 1,5 litre sıvı kaybına uğruyor.





58 yıldır gerçekleştirilen Formula 1 yarışlarına ilişkin bazı ayrıntılar şöyle:





-Formula 1 araçlarının ulaştığı en yüksek hız 375 kilometre ve bu hız ancak İtalya'nın Monza pistinde yapılabiliyor.

-Bir Grand Prix sırasında araçların fren diskleri ve pedalları bin derecelik ısıya ulaşabiliyor.

-Formula 1 araçları saatte 200 kilometre hıza ulaşma ve tekrar durma noktasına sadece 7 saniyede varabiliyor.

-Araçlar 200 kilometre hızdan durma noktasına 1.9 saniye içinde ulaşıyor.







En yaşlı şampiyon pilot





-Yarışlar tarihinde en yaşlı şampiyon pilot 46 yaşında kupaya uzanan Arjantinli Juan Manuel Fangio oldu.

-En genç şampiyon pilot ise geçen yıl 23 yaşında şampiyonluğa ulaşan Alman Sebastian Vettel

-Bugüne kadar yarış kazanan en genç pilot unvanını Alman Sebastian Vettel, 21 yaşındayken elde etti. Yarış kazanan en yaşlı pilot ise 53 yaşında kazandığı yarışla İtalyan Luigi Fagioli oldu.

-İngiliz Stirling Moss, en çok yarış kazanan pilot olmasına karşın hiç şampiyonluk alamayarak bu alanda bir ilke imza attı.

-Ferrari'nin Alman pilotu Michael Schumacher, 68 yarışa ilk sırada (pole position) başlama hakkını elde ederek, bu alanda bir rekor kırdı.







Bahreyn'e 1 Mayıs'a kadar süre





Bahreyn Sakhir Pisti'nde 13 Mart'ta koşulması planlanan yarış, Bahreyn Veliaht Prensi Salman Bin Hamad El Halife'nin, Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone'u arayıp, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle ülke içişlerine yoğunlaşacaklarını bildirmesi üzerine iptal edilmişti. Öte yandan, FIA, Bahreyn Grand Prix organizatörlerine yeniden takvime girip girmeyeceklerine karar vermeleri için 1 Mayıs tarihine kadar süre verdi.









FIA'dan yeni kurallar





Uluslararası Motor Sporları Birliği (FIA) bu sezon yarışlara yeni kurallar getirdi.

Ayarlanabilir kanat sistemi

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Yeni kurallara göre, pilotlar, aracın arkasında hava direncini düşürerek, hız yapmaya olanak sağlayan arka kanat sistemini kokpitten ayarlayabilecek. Pilotların, daha ziyade antrenman ve sıralama yarışları sırasında kullanabileceği bu sistemin yarış sırasındaki kullanımı ise kurallara bağlı olacak. Pilot, ayarlamayı, ancak önündeki araç ile arasında bir saniyeden daha az bir zaman varsa yapabilecek.

F-kanal sistemi ve çift difüzer kalktı

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Aracın aerodinamik özelliğini değiştiren her türlü cihaz veya sistem kaldırıldı. Bunlar, kokpitteki hava boşluğunu kontrol etme imkanı sağlayan F-kanal ile çift katmanlı difüzer sistemini kapsıyor.

KERS'e izin var

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Geçen sezon kaldırılan ''Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemi''ne (KERS) yeniden izin çıktı. Bu sistem, frenleme sırasında depolanan enerjinin geri kazanımını sağlıyor.

Direksiyon bağlantı noktaları

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Daha güvenli bir yarış için direksiyonların tutturulduğu nokta sayısı artırıldı. Yeni kurala göre takımlar, direksiyonlarını ikinci bir noktadan daha araca tutturmak zorunda.

Lastikler

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Formula 1'e 13 yıldır lastik sağlayan Bridgestone'un yarışlardan çekildiğini açıklaması üzerine, İtalyan Pirelli markasıyla anlaşıldı. Pirelli, bu sezondan itibaren 3 yıl boyunca takımlara lastik sağlayacak. Lastikler konusunda bir kural değişikliği yapılmadı.

Vites kutusu

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Vites kutusunda kural değişikliği yapılmadı. Fakat bir vites kutusu, dört değil, beş yarışta kullanılacak.

Sıralama turları

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Yarıştan bir gün önce yapılan sıralama turlarıyla ilgili yeni kural ise şöyle:

Eleme turunun ilk etabında hızı yüzde 107'nin altında kalan pilotlar, yarışa başlama hakkını elde edemeyecek. Ancak istisnai durumlarda, yarış komiserleri aracın yarışa başlamasına izin verebilecek.

Cezalar

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Yarış komiserlerinin ceza verme yetkileri artırıldı. Zamanla ilgili cezalar verebilecek komiserler, pilotları yarışlardan diskalifiye edebilecek veya pilotun bir sonraki yarışını askıya alabilecek.





