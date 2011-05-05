-FORMULA 1 HEYECANI BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si yarın yapılacak antrenman turları ile başlayacak. İstanbul Park Pistinde 3 gün sürecek organizasyonda, cumartesi günü saat 14.00'te sıralama turları, pazar günü de saat 15.00'te 58 turluk yarış yapılacak. Organizasyonda Formula 1'in yanı sıra GP2, GP3, Porsche GT3 ve Porsche Mobil 1 Süpercup yarışları da gerçekleştirilecek. Formula 1'in 3 günlük programı şöyle: Yarın: 08.45: GP3 ilk antrenman turları 10.00: Formula 1 ilk antrenman turları 11.55: GP2 antrenman turları 12.45: Porsche GT3 Cup antrenman turları 14.00: Formula 1 ikinci antrenman turları 15.55: GP2 sıralama turları 16.50: GP3 ikinci antrenman turları 17.45: Porsche Mobil 1 Supercup antrenman turları 7 Mayıs Cumartesi: 08.45: Porsche GT3 Cup sıralama turları 09.45: GP3 sıralama turları 11.00: Formula 1 üçüncü antrenman turları 12.25: Porsche Mobil 1 Supercup sıralama turları 14.00: Formula 1 sıralama turları 15.40: GP2 ilk yarış (32 tur) 17.20: GP3 ilk yarış (15 tur) 18.15: Porsche GT3 Cup yarış (12 tur) 8 Mayıs Pazar: 10.25: GP3 ikinci yarış (15 tur) 11.35: GP2 ikinci yarış (23 tur) 12.45: Porsche Mobil 1 Supercup yarış (14 tur) 15.00: Formula 1 yarış (58 tur) -12 TAKIM, 24 PİLOT MÜCADELE EDECEK Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde 12 takım, 24 pilotu ile mücadele edecek. Geçen yılın dünya şampiyonu Alman Sebastian Vettel ile takım arkadaşı Avustralyalı Mark Webber geçen yıl olduğu gibi Red Bull adına yarışacak. Vodafone McLaren Mercedes İngiliz pilotları Lewis Hamilton ve Jenson Button, Ferrari ise İspanyol Fernando Alonso ve Brezilyalı Felipe Massa ile yola devam edecek. -TÜRKİYE GRAND PRİX'SİNİN EN BAŞARILI PİLOTU MASSA İlki 2005 yılında yapılan Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde geride kalan 6 yarış sonunda en başarılı pilot 3 kez birincilik kürsüsüne çıkan Brezilyalı Felipe Massa oldu. İstanbul'daki yarışlara adeta ambargo koyan Ferrari pilotu Felipe Massa, İstanbul Park'ta 2006, 2007 ve 2008'de 3 yıl üst üste birincilik kürsüsüne çıktı. 2005'teki ilk Türkiye Grand Prix'sinde McLaren Mercedes adına yarışan, Fin pilot Kimi Raikkonen birinci olurken, 2009'da Brawn GP'nin İngiliz pilotu Jenson Button, geçen yıl da Vodafone McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ilk sırayı elde etti. -MASSA, KARİYERİNDEKİ İLK BİRİNCİLİĞİ İSTANBUL'DA ALDI- İstanbul Park'ta 2005 yılındaki ilk yarışta McLaren Mercedes adına yarışan Fin pilot Raikkonen, 1.24.34.254'lük derecesiyle ilk sırayı elde ederken, 2006'da Felipe Massa kariyerindeki ilk birinciliği 1.28.51.082'lik derecesiyle aldı. Massa, 2008'de 1.26.42.161'lik derecesiyle İstanbul Park'ta üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşırken, 2009'da da 1.26.49.451 ile yine birinci olup İstanbul'da ''Hat Trick'' yaptı. İstanbul'da 2009'daki yarışı 1.26.24.848'lik derecesiyle Brawn GP pilotu Jenson Button, geçen yıl da Vodafone McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton 1.28.47.620 ile kazandı. -ALONSO VE SCHUMACHER'İN BİRİNCİLİĞİ YOK- 2005 ve 2006'da dünya şampiyonu İspanyol Fernando Alonso ile 7 kez dünya şampiyonu olan Alman Michael Schumacher, İstanbul Park Pisti'nde geride kalan 6 yarışta birincilik elde edemedi. Alonso, İstanbul'daki ilk 2 yarışı 2. sırada tamamlarken, 2007'de 3., 2008'de 6., 2009'da 10., geçen yıl ise 8. oldu. Schumacher ise İstanbul'da 2005'te yapılan yarışı bitiremezken, 2006'da 3. oldu. Sonraki 3 yıl F1'e ara veren Alman pilot, geçen yıl ise 4. sırayı elde etti. -9 PİLOT PODYUMA ÇIKTI- İstanbul Park'taki 6 yarışta toplam 9 pilot podyum sevinci yaşadı. Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber ve Sebastian Vettel İstanbul Park'ta podyuma çıkmayı başardı. Bu pilotlar içinde sadece Raikkonen ile Montoya bu yılki yarışta yer almayacak. -REKORLAR MONTOYA'NIN Formula 1'e 7. kez ev sahipliği yapacak olan İstanbul Park pistinin rekorları Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya'ya ait. 2006 sezonunun ortasında F1'den ayrılıp NASCAR'da yarışma kararı alan Montoya, 2005 yılındaki 1.24.770'lik derecesiyle İstanbul Park pistinin en hızlı tur zamanına sahip pilotu oldu. 2005 yılındaki yarışı 3. sırada tamamlayan Montoya, aynı zamanda yarışta 330.3 kilometre hıza ulaşarak, en yüksek hıza ulaşan pilot unvanını da ele geçirdi. 2006'da İstanbul Park'ta yapılan yarışta İtalyan Giancarlo Fisichella 317.8 kilometre hızla en yüksek hıza ulaşan pilot oldu. Yarışta en hızlı tur zamanını ise 1.28.005 ile Michael Schumacher yaptı. 2007'de ise Vodafone McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, 320.2 kilometre ile yarışın en yüksek hızına çıkan pilot olurken, yarışın en hızlı tur zamanını ise Kimi Raikkonen, 1.27.295'lik derecesiyle elde etti. 2008'de, Ferrari pilotları Felipe Massa ile Kimi Raikkonen 323.9 kilometre ile yarışın en hızlıları olurken, Raikkonen 20. turda yaptığı 1.26.506'lık derecesiyle en hızlı tur zamanının sahibi oldu. 2009'da ise yarışın galibi Jenson Button 1.27.579 ile yarışın en hızlı tur zamanını yaparken, en yüksek hıza ise 312.8 kilometre ile Fin pilot Heikki Kovalainen çıktı. Geçen yıl ise yarışı ilk sırada tamamlayan Lewis Hamilton, 321.4 kilometre ile en yüksek hıza çıkarken, Rus Vitaly Petrov ise 57. turda 1.29.165'lik tur zamanı yapıp en hızlı tur zamanına sahip oldu. -PİSTTE 14 VİRAJ Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak İstanbul Park pisti, toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Otoriteler ve pilotlarca ''zorlu ve heyecan verici'' olarak değerlendirilen İstanbul Park pistinin temeli, 10 Eylül 2003'te atıldı. Toplam uzunluğu 5 bin 338 metre olan pistte 6 sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor. Toplam seyirci kapasitesi 130 bin kişi olan İstanbul Park pistinde 14 bini içeride, 26 bini de dışarıda olmak üzere 40 bin araçlık da otopark bulunuyor. Çevre yolları ve altyapısıyla birlikte toplam 300 milyon liraya mal olan pistte en keskin virajın yarı çapı 15 metre. -PİSTİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ- İstanbul Park pistinin teknik özellikleri şöyle: Pist uzunluğu: 5 bin 338 metre Pist genişliği: 14-21.5 metre Çevre yolu uzunluğu: 5 bin 482 metre İç yolların toplam uzunluğu: 2 bin 286 metre Toplam viraj sayısı: 14 (6 sağ-8 sol) Toplam düzlük sayısı: 4 En keskin viraj yarı çapı: 15 metre En uzun düzlük: 720 metre Başlangıç-bitiş düzlüğü uzunluğu: 655.5 metre Pist düşey kurp sayısı: 16 Alt geçit sayısı: 2 Üst geçit sayısı: 3 Lastik bariyer sayısı: 124 bin -ARAZİ ALANI VE TOPRAK İŞLERİ- Toplam arazi alanı: 2 milyon 215 bin metrekare Toplam tesis alanı: 1 milyon 729 bin 425 metrekare Toplam kazı işleri: 2 milyon 600 bin metrekare Toplam dolgu işleri: 2 milyon 900 bin metrekare -BİNA OTURMA ALANLARI- Padok binaları: 13 bin metrekare Tribün: 12 bin 700 metrekare Diğer: 6 bin 800 metrekare Toplam: 32 bin 500 metrekare -BİNA TOPLAM ALANLARI- Padok binaları: 47 bin 400 metrekare Tribün: 12 bin 700 metrekare Diğer: 6 bin 800 metrekare Toplam: 66 bin 900 metrekare VIP kuleleri: 2 VIP kuleleri kat sayısı: 7 VIP kuleleri yükseklik: 37 metre -TRİBÜN VE OTOPARK KAPASİTELERİ- Ana tribün: 25 bin kişi Geçici tribün: 50 bin kişi Doğal tribün: 50 bin kişi VIP locaları: 5 bin kişi Toplam kapasite: 130 bin kişi İç otopark kapasitesi: 14 bin araç Dış otopark kapasitesi: 26 bin -BAYRAKLARIN DİLİ Formula 1 yarışlarında, pilotlar kullanılan değişik renkteki bayraklarla uyarılıyor. Damalı bayrak yarışın bittiğini belirtirken, kırmızı bayrak yarışın durdurulduğunu, siyah bayrak ise diskalifiye durumunu anlatıyor. Formula 1'de kullanılan bayraklar ve anlamları şöyle: Damalı bayrak: Yarışın sona erdiğini belirtir. İlk 3 araca sallanan bu bayrağı sadece yarış direktörü veya onun tayin edeceği kişi kullanabilir. Sarı bayrak: Pistte tehlike var anlamına gelir. Pilot için bir tane sallanan bayrak ''yavaşla'', iki tane sallanan ise ''Her an durmaya hazır ol'' anlamındadır. Kırmızı bayrak: Yarışın durdurulduğunu belirtir. Kaza sonucu pistte bir aracın kalmış olması veya yarışın devam etmesinin tehlikeli olduğunu anlatır. Pilotlar bu bayrağı gördüklerinde yavaş bir şekilde pite dönmek zorundadır. Mavi bayrak: Hem tur bindirilen, hem de yarışan araçlara gösterilir. Tur bindirilecek aracın arkadan gelen araca yol vermesi şarttır. Siyah bayrak: Diskalifiye durumunu belirtir. Araç numarası ile birlikte kullanılır. Yeşil bayrak: Bir önceki pozisyonda gösterilen herhangi bir renkteki işaret bayrağının artık devre dışı kaldığını belirtmek için kullanılır. Sarı-kırmızı çizgili bayrak: Pistin kaygan olduğunu belirtir. Siyah-beyaz bayrak: Sportmen olmayan bir davranış yapıldığını belirtir. Araç numarasıyla birlikte kullanılır ve diskalifiyeden önceki uyarıdır. Ortası turuncu siyah-bayrak: Aracın mekanik bir problemi olduğunu ve hemen pit alanına girmesi gerektiğini anlatır. Beyaz bayrak: Pistte yavaş hareket eden bir aracın olduğunu belirtir.