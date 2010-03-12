Formula 1 heyecanı başladı

T24 -

Kıran kırana geçmesi beklenen sezona hem takımlar hem de sürücüler, üstelik bazı takımların her iki sürücüsü de şampiyonluk iddiasıyla hazırlandı.BBC türkçe'nin haberine göre son şampiyon Jenson Button, bir önceki yılın şampiyonu Lewis Hamilton'la birlikte bu sezonun iddialı ekiplerinden Mc Laren için yarışırken, aynı zamanda kendi aralarında da şampiyonluk mücadelesi verecekler.Benzer bir durum Ferrari'de de yaşanacak.Renault'da yarışırken şampiyonluğa ulaşan, ancak daha sonra katıldığı McLaren'de Hamilton'un gölgesinde kaldığı için mutsuz olduğunu gizlemeyen Alonso, Kimi Raikkonen'in yerini aldığı Ferrari'de şampiyonluk peşinde olacak.Buradaki takım arkadaşı ise, geçen yıl Macaristan'da geçirdiği kazanın ardından bir süre pistlerden uzak kalan Felipe Massa. Massa da, iki yıl önce Hamilton'a son yarışta kaptırdığı şampiyonluğa bu kez ulaşma hevesinde.Formula 1'in uzun süredir kaybettiği ilgiyi bu sene yeniden kazanmasını sağlayan en önemli faktör ise yedi kez dünya şampiyonluğuna ulaşan Michael Schumacher'in pistlere dönüşü oldu.Alman pilot, vatandaşı Nico Rosberg'la, geçen yılın şampiyonu, kış aylarında el değiştirdikten sonra Mercedes adını alan Brawn GP'de yarışacak.Mercedes'in en önemli avantajı ise, Ferrari'nin 1990'ların sonu, 2000'lerin başındaki zaferlerinde imzası olan ve son olarak da Brawn GP'yi ve Jenson Button'ı şampiyonluğa taşıyan Ross Brawn'ın Mercedes'te de takımın direktörü olması.Bu seneki Formula 1 sezonu Schumacher ile Alonso açısından bir rövanş niteliği de taşıyor.Her iki sürücü en son 2006'da Alonso'nunşampiyonluğa ulaştığı Alman sürücünün son kez pistlerde olduğu Brezilya yarışında mücadele etmişlerdi.Alonso, Schumacher'in geri dönüşünü mutluluk verici olarak niteledi ve ''Michael pistteyken bir Grand Prix kazanmak çok daha değerli'' dedi.Sezonun iddialı ekiplerinden biri de geçen seneki sürücü kadrosunu koruyarak bu seneye Sebastian Wettel ve Mark Weber'le devam eden Red Bull.Bu sene takım stratejileri özellikle pit stop uygulamasında yapılan değişiklikle yarış açısından çok daha önemli hale gelecek.Pit stop sırasında takımların yakıt takviyesi uygulaması kaldırılırken, araçlar sadece lastik değiştirebilecekler.Bu haftasonu Bahreyn Grand Prix'iyle başlayan Formula 1 sezonu, 14 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'iyle sona erecek. İstanbul yarışı ise 30 Mayıs'ta.