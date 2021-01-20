Formula 1 e-spor oyuncusu Cem Bölükbaşı, gerçek piste transfer oldu; Formula 3 Asya Şampiyonası'nda tam sezon yarışacak

Türkiye Formula 1 e-spor takımında çok iyi bir performans gösteren Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'nda tam sezon yarışacağını açıkladı. Böylece Bölükbaşı, sanal dünyadaki başarısını gerçek pistlere taşımış oldu.

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama paylaşan Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'nda tam sezon yarışacağını duyurdu.

“Hayallerimi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyorum.” diyen Cem Bölükbaşı, “Çok çok mutluyum, sanaldan gerçek pistlere geçen hikayemde dünyada ilkleri başarmaya devam edeceğim. Formula 3 Asya Şampiyonası'nda tam sezon yarışacağım. Bana inanan ve güvenen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

İlk yarış 29 Ocak'ta

Formula 3 Asya Şampiyonası'nın toplamda üç yarıştan oluşacak ilk ayağı, 29-30 Ocak tarihlerinde Dubai'de gerçekleştirilecek. Cem Bölükbaşı, şampiyona boyunca toplam 15 yarışa çıkacak ve F3 Asya takımlarından BlackArts Racing Team’in bir parçası olacak.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Formula 1’e açılan bir kapı olarak değerlendirilen Formula 3’te yarışçılar, F1 otomobillerine kıyasla daha güçsüz araçlar kullanıyor.