Formula 1'de yeni maaş limiti uygulaması

Formula 1 takımları, pilotlara uygulanacak maaş limiti uygulamasında anlaşmaya vardı. Kural, 2023 yılından itibaren geçerli olacak.



Motorosport’un haberine göre, Formula 1 takımları 2023 yılı itibariyle takım başına 30 milyon dolarlık maaş limiti konusunda anlaşmaya vardı. Maaş limiti bazı takımlarda, takım yöneticilerini de kapsayacak.



Uygulama ile, pandemi sebebiyle yaşanacak gelir kaybının etkisini azaltmak ve takımların gelecekteki finansal belirsizliğini önlemek istedikleri belirtildi.



Haberde, gelecek sezondan itibaren takımlara 145 milyon dolarlık harcama limiti getirileceği ifade edildi. Ayrıca, pilotların ve üst düzey yöneticilerin bu sınıra dahil olmayacağı da belirtildi.

2023 yılından itibaren geçerli olacak uygulamanın, isteyen takımlar tarafından aşılacağı ancak aşılan tutarın harcama limitinden düşüleceği kaydedildi.