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Spor

Formula 1'de Türkiye GP sezonun en iyi yarışı seçildi

24 Aralık 2020 21:52

Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu garantilediği Türkiye Grand Prix'si seçildi.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, sezonun yarışını belirlemek için organizasyonun internet sitesinde gerçekleştirilen oylama sonuçlandı.

Yarışseverler, Lewis Hamilton'ın kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye Grand Prix'sini yüzde 33 oyla birinci seçti.

F1'de 2020 sezonunun en iyi 5 yarışı şöyle:

  • Türkiye GP, yüzde 33 
  • İtalya GP, yüzde 25
  • Sakhir GP, yüzde 18
  • Avusturya GP, yüzde 5
  • Toskana GP, yüzde 4

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