Formula 1'de sezon sonuna 2 yarış kaldı; işte Verstappen'i Suudi Arabistan'da şampiyon yapacak senaryolar!

Formula 1'de bitime 2 yarış kala Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasında kıyasıya bir yarış yaşanırken, Suudi Arabistan GP'sinde Red Bull pilotu Verstappen'in şampiyonluğunu ilan etme ihtimali ortaya çıktı. İşte Hollandalı pilota şampiyonluk için gereken senaryolar..

Bu yılın 21. yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde Formula 1 severleri şampiyonluk heyecanı sardı. Son 2 yarışa Lewis Hamilton'ın 8 puan önünde giren Verstappen, Cidde'deki cadde pistinde gerçekleşebilecek bazı senaryolara göre şampiyonluğunu ilan edebilir.

Formula 1 Sürücüler (Pilotlar) Klasmanı Sıralaması

1- Max Verstappen (Red Bull Racing Honda) 351.5 puan

2- Lewis Hamilton (Mercedes) 343.5 puan

3- Valtteri Bottas (Mercedes) 203 puan

4- Sergio Perez (Red Bull Racing Honda) 190 puan

5- Lando Norris (McLaren Mercedes) 153 puan

6- Charles Leclerc (Ferrari) 152 puan

7- Carlos Sainz (Ferrari) 145.5 puan

8- Daniel Ricciardo (McLaren Mercedes) 105 puan

9- Pierre Gasly (AlphaTauri Honda) 92 puan

10- Fernando Alonso (Alpine Renault) 77 puan

Formula 1 Takımlar Klasmanı Sıralaması

1- Mercedes: 546.5 puan

2- Red Bull Racing Honda: 541.5 puan

3- Ferrari: 297.5 puan

4- McLaren Mercedes: 258 puan

5- Alpine Renault: 137 puan

6- AlphaTauri Honda: 112 puan

7- Aston Martin Mercedes: 77 puan

8- Williams Mercedes: 23 puan

9- Alfa Romeo Racing Ferrari: 11 puan

10- Haas Ferrari: 0 puan

Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Verstappen'e şampiyonluk için ne gerekiyor?

Şu dört senaryoda Verstappen, Suudi Arabistan'da kariyerinin ilk şampiyonluğunu ilan edebilir.

- Verstappen yarışı kazanır, Verstappen en hızlı tur puanını alır, Hamilton 6. veya daha kötü sırada tamamlarsa,

- Verstappen yarışı kazanır, Hamilton 7. veya daha kötü sırada tamamlarsa,

- Verstappen yarışı 2. sırada tamamlar, Verstappen en hızlı tur puanını alır, Hamilton 10. veya daha kötü sırada tamamlarsa

- Verstappen yarışı 2. sırada tamamlar, Hamilton puan kazanamazsa; Verstappen, Suudi Arabistan'da şampiyonluğunu ilan edecek.