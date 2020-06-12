Formula 1'de Azerbaycan, Singapur ve Japonya 'grand prix'leri iptal edildi

T24 Dış Haberler

FIA, bu sene Formula 1 Dünya Şampiyonası kapsamında yapılması planlanan Azerbaycan, Singapur ve Japonya Grand Prix'lerinin Covid-19 pandemisi gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu.

Bu karardan önce sezonun dört yarışı iptal edilmişti. İptal edilen yarışlar içinde yılın en önemli motor sporu organizasyonlarından biri olarak görülen Monako Grand Prix'si de yer alıyordu.

Formula 1'den yapılan açıklamada, iptal kararlarına gerekçe olarak Covid-19'un yarattığı zorluklar gösterildi.

Geçen haftalarda ertelenen Formula 1 sezonunun ilk 8 yarışının hangi tarihte ve nerede yapılacağı açıklanmıştı.

Çok yoğun güvenlik önlemleri altında seyircisiz olarak yapılacağı belirtilen ilk 8 yarışın programı şöyle:

5 Temmuz – Avusturya

12 Temmuz – Avusturya

19 Temmuz – Macaristan

2 Ağustos – Britanya

9 Ağustos – Britanya

16 Ağustos – İspanya

30 Ağustos – Belçika

6 Eylül – İtalya