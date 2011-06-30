-FORMULA 1 DE ARAÇLARIN MOTORU KÜÇÜLÜYOR PARİS (A.A) - 29.06.2011 - Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 yarışlarında 2014'ten itibaren enerji verimlilik sistemine sahip 1,6 litrelik V6 turbo motorlara sahip araçların yer alacağını bildirdi. FIA'nın karar makamındaki oylamanın ardından yapılan açıklamada, bu yeni motor bloğunun 2013 için öngörülen, ancak özellikle Ferrari gibi bazı markaların karşı çıktığı 1,6 litrelik 4 silindirli turbo motorun yerini alacağı belirtildi. 8 silindir veya daha üzerinde motorlara sahip otomobiller satan İtalyan Ferrari, 1,6 litrelik 4 silindirli bir motorun ticari çıkarlarına uygun olmadığını açıklamıştı. Formula 1'in sahibi Bernie Ecclestone da, daha küçük silindirli motorlara karşı çıkmıştı. Dört motor üreticisi Ferrari, Mercedes, Renault ve Cosworth'den sadece Renault 4 silindirli motorun kabulü için aktif olarak uğraşıyordu. Renault-sport direktörü Jean-François Caubet, 4 silindirli motorun geliştirilmesi için şimdiye kadar 10 milyon avro harcadıklarını ve en az 20 kişilik bir ekibin bunun üzerinde çalıştığını belirtmişti. FIA daha önce 2,4 litrelik V8 motorları, yakıt akış kısıtlama ve enerji verimlilik sistemlerine sahip 1,6 litrelik 6 silindirli turbo motorlarla değiştirme niyetini duyurmuş, bunun gerekçesini de ''daha çevreci kaygılar içinde olmak ve 2014 için daha fazla ticari partner çekmek'' diye açıklamıştı. Şu anki motor üreticilerine Propulsion Universelle et Recuperation d'Energie (PURE) adlı yeni bir şirket eklenmişti. Yeni motorlarla ilgili sızan bilgilere göre, en son 1988'de kullanılan turbo motorlara, turbo sıkıştırma ve frenler ile egzoz gazlarının birlikte kullanılmasıyla daha fazla enerji verimliliğine sahip sistemlerle daha çok güç sağlanması planlanıyor. Pit stoplarda elektrik motorlarının yarış aracı piste çıkıncaya kadar güç vermesi öngörülüyor.