Formula 1 Bahreyn GP'si iptal edildi

T24 - Formula 1’de sezonun açılış yarışı olan ve 13 Mart’ta yapılması planlanan Bahreyn GP’si, ülkedeki karışıklıklar nedeniyle iptal edildi. Bu, Formula 1 tarihinde siyasi nedenlerle iptal edilen ilk yarış.







Formula 1'de, 2011 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinin bu ülkede devam eden iç karışıklıklar nedeniyle iptal edildi. Bahreyn yönetimi, Formula 1'de 2011 sezonunun ilk yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, ülkede çıkan iç karışıklıklar nedeniyle yarışı düzenleyemeyeceğini Formula 1 patronu Bernie Ecclestone'a iletti. Mart ayı başında yine Bahreyn’de yapılması planlanan ancak yarışla birlikte iptal edilen test sürüşlerinin de 8-11 Mart tarihleri arasında Barcelona’da yapılması kararlaştırıldı.



“Alınan kararı destekliyoruz”

Bahreyn Prensi Salman Bin Hamid El Halife'nin Bernie Ecclestone ile kısa bir telefon görüşmesi yapığı açıklandı. Prensin, Ecclestone'a, ''Şu dönemde ülkenin içişlerine yoğunlaşmayı daha önemli buluyoruz. Son günlerde yaşadığımız olaylar ve ortaya çıkan trajediyi önlemek ve ulusal birliğimizi kuvvetlendirmek önceliğimiz'' dediği ifade edildi.

F1 patronu İngiliz işadamı Ecclestone da verdiği demeçte, ''Umuyoruz ki, Bahreyn sorunlarının üstesinden gelir. Bahreyn halkı, sıcakkanlılığı ve misafirperverliğiyle meşhur. Bunu herkes kabul ediyor. Bahreyn'in en kısa zamanda aramıza dönmesini bekliyoruz'' dedi.

Mercedes’in motor sporları direktörü Norber Haug ise “Bizim için öncelikli olan ekip üyelerimizin güvenliğidir. Alınan kararı anlayışla karşılıyor ve destekliyoruz” diye konuştu. Dünya Şampiyonu Sebastian Vettel’in Red Bull’dan takım arkadaşı Avustralyalı pilot Mark Webber’de “Eğer bir ülkede insanlar ölüyorsa bu çok acı verici bir durumdur. Orada yaşayanların bu kadar sorunu varken, yarış yapmanın zamanı değildir” dedi.



Bahreyn'deki pist 2004 yılıdan beri F1'e ev sahipliği yapıyor

Formula 1’de en son 1985 yılında bir yarış iptal edilmişti. O yıl Belçika’da yapılması gereken Grand Prix, yeni yapılan asfalt pistteki sorunlar yüzünden koşulamamıştı. Bahreyn’deki iptal ilk kez siyasi bir nedene dayanıyor.



Sezon açılışı Avustralya'da

Bahreyn, 2004 yılından beri Sakhir pistinde Formula 1'e evsahipliği yapıyordu. Formula 1'de 13 Mart tarihinde koşulması planlanan 2011 sezonunun açılış Grand Prix'sinin iptaliyle yeni sezonun açılışının, 27 Marttaki Avustralya Grand Prix'sine kaldığı belirtiliyor. Ve sezon şimdilik kaydıyla 20 yerine 19 yarış üzerinden yapılacak. Bahreyn Grand Prix’inin ileri tarihte yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.