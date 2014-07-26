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Spor

Formula 1 Azerbaycan'a gidiyor

Azerbaycan'daki yarışın başlangıç-bitiş düzlüğünün, başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı olacağı belirtildi

26 Temmuz 2014 14:35

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov'un ülke basınına yaptığı açıklamaya göre, Formula 1 yönetimi ile anlaşma sağlayan Azerbaycan, organizasyonun 2016 yılı takviminde yer alacak.

Formula 1'in Batı Asya'daki yüzü olacaklarını kaydeden Rahimov, "Azerbaycan sportif anlamda ilerleme sağlamış modern bir Avrupa ülkesidir. Dünyanın büyük spor organizasyonlarına daha fazla evsahipliği yapabilmek adına Bakü'nün Formula 1 takvimine girecek olması bizim adımıza çok önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Önceki yıllarda İspanya, Almanya ve Büyük Britanya'daki etaplara verilen Avrupa Grand Prix'si ismini alacak Azerbaycan'daki yarışın başlangıç-bitiş düzlüğünün, başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı olacağı belirtildi.

Daha önce de Meksika'nın gelecek sene Formula 1 takvimine gireceği duyurulmuştu.

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