Formula 1, 9 sene sonra Türkiye'ye dönüyor!

Türkiye’de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye’ye veda eden Formula 1 yarışları, 9 yıllık aradan sonra bu yıl yeniden İstanbul’a dönüyor.

Dün gece Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Fatih Altaylı, FIA (Federation Internationale D’Automobile) kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak “Kasım ayının 3. haftasında Formula 1 Yarışı seyircili olarak İstanbul’da yapılacak" açıklamasını yaptı. Altaylı’nın 'Yüzde 99,9 tamam' diyerek açık kapı bıraktığı organizasyonun Türkiye dönüşü konusunda, yetkililer Fatih Altaylı’ya “FIA Başkanı Jean Todt bize resmi haberi verdi. Tarih netleşti” diyerek müjdeyi kesinleştirdi.

Formula 1 Türkiye Grand Prix’si 13-14-15 Kasım günlerinde İstanbul’da Intercity İstanbul Park Pistinde yapılacak.



Bu kez kamu finansmanı olmadan, tamamen Intercity’nin girişimleri ve finansmanı ile Türkiye’ye gelecek olan Formula 1’in İstanbul’daki yarışı bu yıl seyircili olarak yapılacak olan 4 yarıştan biri olacak.