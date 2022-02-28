Formula 1, 2021 yılında gelirini ikiye katladı

Formula 1 yönetimi, zarar açıkladığı 2020 yılının ardından 2021’de gelirlerini ikiye katladığını duyurdu.

Pandemi nedeniyle etkilenen spor etkinliklerinden biri olan Formula 1, 2020 sezonunda yalnızca 17 yarış düzenleyebildi ve bu yarışların çoğundan seyirci geliri elde edemedi.

Seyirci gelirlerindeki bu duraklamanın Formula 1’e etkisi büyük oldu. 2019 sezonunda 2 bin 22 milyon dolar gelir elde eden organizasyon, bu gelirin 2020’de bin 145 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

2021 yılında 22 yarışlı ve nispeten seyircili bir sezonu geride bırakan Formula 1 yönetimi, 2 bin 136 milyon dolar gelir elde etmeyi başararak olumlu bir tablo çizdi. 2020'de 386 milyon dolarlık işletme geliri zararı, 2021'de 10 F1 takımına ödeme yapıldıktan sonra 92 milyon dolarlık kara dönüştü.

Seyirci sayısı arttı

Formula 1’in sahibi Liberty Media elde edilen bu olumlu gelir tablosunu seyircilerin pistlere geri dönmesine bağladı.

"Seyircilerin dönüşü için her yarışta hükümet yetkilileriyle görüşmeler sürdürdük, sezon ilerledikçe hükümetlerin kısıtlamaları yavaş yavaş gevşetmesinin ardından seyirci sayısı arttı.”

Yayın hakları ve sponsorluk gelirlerinin de arttığını söyleyen Liberty Media: "Medya hakları gelirleri, yenilenen yayın sözleşmelerindeki koşullar, F1 TV abonelik gelirindeki güçlü büyüme yıl boyunca artış gösterdi.” ifadelerini kullandı.