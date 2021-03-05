Formula 1 2021 takviminde boş kalan son hafta sonu Portekiz'e gitti

T24 Dış Haberler

Formula 1, 2021 sezonu takviminde boş bırakılan hafta sonunun Portekiz'e verildiğini duyurdu. 2 Mayıs'ta Portimao'da Formula 1 Portekiz Grand Prix düzenlenecek.

Bu vesileyle Formula 1 2021 sezonunun final takviminde Türkiye Grand Prix yer almamış oldu.

Portekiz'deki grand prix, şampiyonanın 3. tutu olacak.

Geçen ekim ayında Formula 1, 25 yıllık aradan sonra Portekiz'e dönmüştü. Hamilton bu yarışta kariyerinin 92. zaferini elde etti. Podyumu Valtteri Bottas ve Max Verstappen tamamladı.

Geçen sezon yarışı Koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle 27 bin kişi Portimao'da izleyebildi. F1'in bu sezon yarışa kaç kişi alınacağını belirlemek için organizatörlerle görüşme halinde olduğu belirtildi.