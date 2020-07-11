Formula 1 2020 sezonu takvimine iki yeni yarış eklendi

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Koronavirüs salgını nedeniyle büyük oranda değişen Formula 1 2020 sezonu takvimi, iki 'grand prix'nin daha duyurulmasının ardından şekillenmeye başladı.

F1 patronu Chase Carey, "Mugello ve Soçi'nin 2020 takviminde yer alacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçen haftalarda verdikleri destekler nedeniyle partnerlerimize teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Spa ve Monza'nın ardından 13 Eylül'de Ferrari'nin sahibi olduğu Mugello pistinde 'Toskana Grand Prix'si yapılacağı açıklandı. Rusya GP'si de orijinal olarak planlandığı gibi 27 Eylül'de Soçi'de yapılacak.

Mevcut takvime göre Ferrari'nin F1 takımı, bininci 'grand prix'sine sahibi olduğu Mugello'da çıkacak.

Rusya GP'si, bu sezon arabaların karadan değil de havadan götürüleceği ilk yarış olacak.

F1 sezonu gecikmeli de olsa geçen hafta Avusturya'da başladı. Bugün yapılacak olan sıralama turlarının ardından F1 pilotları yarın tekrar aynı pistte yarışacak.