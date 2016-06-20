Forması yırtılan Shaqiri: Umarım Puma prezervatif üretmiyordur!

İsviçre’nin Stoke City’li oyuncusu Xherdan Shaqiri İsviçre’nin Fransa maçında yırtılan Puma marka formalarını esprili bir dille eleştirdi. Shaqiri, “Umarım Puma prezervatif üretmiyordur” dedi.

İsviçre’nin EURO 2016’da Fransa ile oynadığı maça, kırmızı – beyazlıların forma sponsoru Puma damgasını vurmuş, Granit Xhaka iki kez yırtılan formasını değiştirmek zorunda kalmıştı. Maç sırasında 5 forma yırtıldı.

İsviçre’nin kalecisi Yann Sommer ise bardağın dolu tarafını görmeyi tercih ederek, “Bu normal bir şey. Bu durum bizim sahada savaştığımızı gösterir” yorumunu yaptı.

Bu arada maçtaki tek fiyasko formaların yırtılması değildi. Adidas'ın turnuva için ürettiği toplardan biri de maç sırasında patladı.