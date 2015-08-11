Fenerbahçeli Mehmet Topal ile Uygar Mert Zeybek'e yapılan silahlı saldırıya Kayseri Erciyessporlu oyuncu Oğulcan Çağlayan, "Formamızın altına çelik yelek mi giyelim" diyerek tepki gösterdi.

Oğulcan, Twitter hesabından yazdığı mesajda, "İnsan canının bu kadar önemsiz olduğu ve ölümlerin artık doğal karşılandığı ülkede. Bu da normal karşılanır. Geçmiş olsun. Maç formasının içine çelik yelek giymeli mi oyuncular?" ifadesini kullandı.

İşte o tweetler: