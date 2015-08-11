T24 LogoT24 Logo
Spor

'Formamızın altına çelik yelek mi giyelim?'

Kayseri Erciyessporlu Oğulcan Çağlayan Fenerbahçeli Mehmet Topal'a yapılan silahlı saldırıya tepki gösterdi

11 Ağustos 2015 21:06

Fenerbahçeli Mehmet Topal ile Uygar Mert Zeybek'e yapılan silahlı saldırıya Kayseri Erciyessporlu oyuncu Oğulcan Çağlayan, "Formamızın altına çelik yelek mi giyelim" diyerek tepki gösterdi.

Oğulcan, Twitter hesabından yazdığı mesajda, "İnsan canının bu kadar önemsiz olduğu ve ölümlerin artık doğal karşılandığı ülkede. Bu da normal karşılanır. Geçmiş olsun. Maç formasının içine çelik yelek giymeli mi oyuncular?" ifadesini kullandı.

İşte o tweetler:

ETİKETLER

oğulcankayserimehmetsilahsaldırıhaberçelik yelek
","articleSection":"Spor","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-08-11T21:06:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/formamizin-altina-celik-yelek-mi-giyelim,305886","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/formamizin-altina-celik-yelek-mi-giyelim,305886"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24