"Formaları değiştirsek maç 5-6 farkla biterdi"

Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz ve Karadeniz Ereğli Belediyespor teknik direktörü Zafer Şahin, Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından konuştu.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'unda normal süresi 2-2 sona eren mücadelede Karadeniz Ereğli Belediyespor'u uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

"Deplasmanda tur atlamak önemliydi"

Deplasmanda tur atlamanın önemli olduğunu dile getiren Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Zor bir maç olacağını açıkçası biliyordum. Çünkü nihayetinde mücadele edemezseniz, rakibiniz kadar koşmazsanız çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Saha içinde bu sıkıntıyı yaşadık ama deplasmanda tur atlamak önemliydi" dedi.

"Maç farkla biterdi"

Maç sonrasında oyuncularını tebrik eden Karadeniz Ereğli Belediyespor teknik direktörü Zafer Şahin, "Çok iyi mücadele ettiler. Formaları değiştirsek, armayı değiştirsek, maç 5-6 farkla biterdi. Benim oyuncularımda Antalyaspor forması olsaydı 5-6 farkla biterdi, 2 penaltımız olurdu, rakipte 2-3 kırmızı kart olurdu" dedi.

Zafer Şahin, "Üzüldüğüm konu, genç çocuklarımız var emek verdiler, böyle bir ilçenin Süper Lig ekibine bu şekilde elenmesi, yazık oldu. Antalyaspor'u tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.