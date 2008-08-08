Formalar 6 markadan çıkacak

Turkcell Süper Lig 2008-2009 sezonunda 6 markanın formasını giyecek. 22 Ağustos'ta başlayacak ve büyük çekişmeye sahne olması beklenen Turkcell Süper Lig öncesi, spor markalarının yoğun mücadelesine sahne oldu.

Süper Lig takımlarının sezon boyunca ''terletecekleri'' formalarını dünyaca ünlü 6 spor markası üretecek. Takımlar için bir birinden değişik renk ve tarzda formalar üreten markalardan bu sezon, Adidas, Lotto, Nike, Lescon, Umbro ve Kappa logoları sahalarda boy gösterecek.

A Milli Futbol Takımı formalarında da imzası olan Nike, geçen sezon sadece bir takıma forma üretirken, bu sezon sayıyı dörde çıkardı. Geçen yıl logosuna sadece Ankaraspor'un formalarında yer bulan Nike, bu sezon Ankaraspor'a forma üretmeye devam ederken, yaptığı transferlerle taraftarlarının ''şampiyonluk hasreti''ni gidermeyi hedefleyen Trabzonspor'un da formalarını üretecek. Ligin yeni takımlarından Antalyaspor ve Eskişehirspor da Nike logolu formalarla ligde mücadele verecek.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonasını kazanan İspanya'nın formasını da üreten Adidas, İspanya'yı şampiyon yapan Luis Aragones'in çalıştırdığı Fenerbahçe'nin de formalarını üretiyor. Adidas bu sezon Fenerbahçe için, ''değişmeyen tek şey vardır o da değişim'' sloganıyla üretilen çubuklu forma, modanın parlak renklerinin kullanıldığı ''neon'' forma, kuruluş heyecanını tekrar yaşatmak için üretilen ''kuruluş'' isimli forma, temizlik ve açık yürekliği simgeleyen beyaz rengin kullanıldığı ''bayrak'' forma olmak üzere 4 farklı forma üretiyor.

Fenerbahçe gibi Adidas'ı tercih eden diğer takım ise ezeli rakibi Galatasaray. Galatasaray, bu sezon iç saha maçlarında giyeceği ve Metin Oktay anısına üretilen ''sarı kırmızı parçalı'' forma, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası mücadelesini hatırlatmak için üretilen ''turuncu'' forma, ''sarı kırmızı çubuklu'' ve ''beyaz'' forma olmak üzere 4 farklı formayla sahada yer alacak.

Adidas, son yılların gözde takımları Kayserispor ve Sivasspor'un formalarına da imzasını atarak, geçen yılki 4 takıma forma üretme başarısını tekrarlıyor.

Dört büyüklerden Beşiktaş'ın formalarında ise 3 yıldır olduğu gibi Umbro markasını göreceğiz. Bu sezon 4 farklı formayla sahaya çıkacak Beşiktaş'ın tüm amatör branşlarına da bu marka forma üretecek. 2008-2009 sezonunun yeni takımı Kocaelispor da Umbro imzalı 5 farklı formayla sahaya çıkacak.

Bu sezon sahalarda yer alacak bir diğer marka da Lotto. Geçen yıl 5 takıma forma üreterek liderliği elinde bulunduran Lotto, bu sezon sayıyı 4'e düşürdü ve liderliği Adidas ve Nike ile paylaştı. Bu sezon Başkent'in 3 takımı; Gençlerbirliği, Hacettepespor ve Ankaragücü ile Konyaspor Lotto markasıyla sahaya çıkacak.

Ligin diğer takımlarından Büyükşehir Belediyespor, Denizlispor ve Gaziantepspor ise Lescon imzasıyla sahada olacaklar. Kappa ise bu sezon sadece Bursaspor'un formalarını tasarlayacak.