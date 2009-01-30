T24 LogoT24 Logo
Spor

Forma satışlarında Kobe zirvede

NBA'de, forması en çok satılan basketbolcular belli oldu. Resmi rakamlara göre sezonun geride kalan bölümünde en fazla Los Angeles Lakerslı Kobe Byrant'ın 24 numaralı forması satıld

30 Ocak 2009 02:00


NBA'de, forması en çok satılan basketbolcular belli oldu. Resmi rakamlara göre sezonun geride kalan bölümünde en fazla Los Angeles Lakerslı Kobe Byrant'ın 24 numaralı forması satıldı.

NBA'de sezonun geride kalan bölümünde en fazla forması satılan oyuncu Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı Kobe Bryant oldu.

Aktif basketbolcular arasında, NBA'de forma giyen en iyi oyuncu Kobe Byrant mı? Kimileri bu soruya "evet" yanıtını veriyor... Kimileri ise Lebron James, Dwyane Wade, Tim Duncan ya da Kevin Garnett gibi isimleri işaret ediyor. Ancak kesin olan konu, forma satışlarına geldiğinde Kobe'nin bir numara olduğu.

All-Star arasından önce yapılan araştırma, en çok satılan formanın Kobe Byrant'a ait olduğunu gösterdi.

Listenin ikinci sırasında geçen yılın satış şampiyonu Bostonlu Kevin Garnett'in forması bulunuyor. 3 numarada ise bu sezonun en büyük MVP yani en değerli oyuncu adayı Lebron James'in forması var.

Araştırma, forması en çok satılan basketbolcuların NBA'in en popüler takımlarında oynadıklarını da gözler önüne serdi.

Küçük market takımlarında oynayan büyük yıldızlar, kendileri kadar değer biçilmeyen oyuncuların forma satış rakamlarına ulaşmayı başaramadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24