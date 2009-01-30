Forma satışlarında Kobe zirvede



NBA'de, forması en çok satılan basketbolcular belli oldu. Resmi rakamlara göre sezonun geride kalan bölümünde en fazla Los Angeles Lakerslı Kobe Byrant'ın 24 numaralı forması satıldı.



NBA'de sezonun geride kalan bölümünde en fazla forması satılan oyuncu Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı Kobe Bryant oldu.



Aktif basketbolcular arasında, NBA'de forma giyen en iyi oyuncu Kobe Byrant mı? Kimileri bu soruya "evet" yanıtını veriyor... Kimileri ise Lebron James, Dwyane Wade, Tim Duncan ya da Kevin Garnett gibi isimleri işaret ediyor. Ancak kesin olan konu, forma satışlarına geldiğinde Kobe'nin bir numara olduğu.



All-Star arasından önce yapılan araştırma, en çok satılan formanın Kobe Byrant'a ait olduğunu gösterdi.



Listenin ikinci sırasında geçen yılın satış şampiyonu Bostonlu Kevin Garnett'in forması bulunuyor. 3 numarada ise bu sezonun en büyük MVP yani en değerli oyuncu adayı Lebron James'in forması var.



Araştırma, forması en çok satılan basketbolcuların NBA'in en popüler takımlarında oynadıklarını da gözler önüne serdi.



Küçük market takımlarında oynayan büyük yıldızlar, kendileri kadar değer biçilmeyen oyuncuların forma satış rakamlarına ulaşmayı başaramadı.

