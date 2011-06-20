-FORLAN, TAKIMINDAN AYRILMAMAKTA ISRARLI ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, formasını giydiği Atletico Madrid ile 2 yıllık daha kontratı bulunduğunu ve kulübünden ayrılmak istemediğini söyledi. Adı Galatasaray ile anılan Forlan, düzenlediği basın toplantısında olası transferiyle ilgili söylentilere açıklık getirdi ve ''Daha önce de söyledim, bir kez daha tekrarlıyorum. Kulübümle 2 yıllık daha sözleşmem var ve bu kontratın şartlarını yerine getireceğim. Çünkü kulübümde ve Madrid'de çok mutluyum'' diye konuştu. Forlan, daha önce yaptığı açıklamalarda da takımından ayrılmak istemediğini ifade etmişti.