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Spor

Forlan: Karizmayı çizdirdik

Atletico Madrid'in Uruguaylı golcüsü Diego Forlan, farklı Racing Santander yenilgisiyle kulübün imajını zedelediklerini belirtti.

24 Nisan 2009 03:00


Atletico Madrid'in Uruguaylı golcüsü Diego Forlan, farklı Racing Santander yenilgisiyle kulübün imajını zedelediklerini belirtti.

La Liga'da hafta içi oynanan maçlarda Racing Santander ile karşı karşıya gelen Atletico Madrid, sahadan 5-1'lik tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.

Maçta takımının şeref sayısını atan Diego Forlan, takım olarak aldıkları sonuçtan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti. Uruguaylı golcüsü özürü kabul olunmayacak skorun kulüp adına nedenli olumsuz anlamlar içerdiğinin farkında olduklarını belirtti.

Maç sonrasında Atletico'nun resmi sitesine konuşan Forlan şunları söyledi; "Racing maç boyunca daha iyi olan taraftı. Bizi maçın başladığı andan itibaren baskı altına aldılar. Biz de takım olarak peş peşe hatalar yapınca, onlar için bunları gole çevirmek pek de zor olmadı. Böylesi farklı bir yenilgiden dolayı çok üzgünüz. Maç boyunca elimizden geleni yaptık, ancak olmadı. Taraftarların endişelerinin ve öfkelerinin farkındayız. Biliyoruz ki bu yenilgi Atletico'nun imajını zedeledi. Durumu düzeltmek için herşeyi yapacağız."

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