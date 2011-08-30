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Forlan İnter'de MADRİD (A.A)

30 Ağustos 2011 15:40

-Forlan İnter'de MADRİD (A.A) - 30.08.2011 - Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, İnter ile anlaştığını açıkladı. Futbolcu, Madrid'de düzenlediği basın toplantısında, 4 yılı Atletico Madrid'de olmak üzere İspanya'da geçirdiği 7 yıllık maceraya son verdiğini ve gelecek sezon İnter formasını giyeceğini söyledi.  Atletico Madrid'den ayrılmanın kolay olmadığını, İtalya'ya, hayatı boyunca unutmayacağı güzel hatıralarla gideceğini ifade eden futbolcu, ''32 yaşında İnter'e gitme şansını fazla futbolcu bulamaz. Umarım beklentileri karşılarım'' diye konuştu. Villareal ile Atletico Madrid formalarıyla İspanya'da iki kez gol kralı olan Forlan, Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilmişti.

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