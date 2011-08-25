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Spor

Forlan İnter yolunda  ROMA (A.A)

25 Ağustos 2011 22:10

-Forlan İnter yolunda  ROMA (A.A) - 25.08.2011 - Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Diego Forlan'ın (32), İnter'in transfer teklifine sıcak baktığı iddia edildi. Forlan'ın menajeri Daniel Bolotnikov, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, İnter'in Anzhi Mahaçkala'ya giden Eto'o'nun yerine Forlan'ı transfer etmek istediğini ve görüşmeler konusunda iyimser olduğunu söyledi. İnterli yetkililerle birlikte Madrid'e giden Bolotnikov'un İnter Başkanı Massimo Moratti'nin 5 milyon avroluk teklifini Atletico Madrid yetkililerine ileteceği kaydedildi. İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport da tarafların sadece Forlan'ın yıllık ücreti hakkında anlaşamadığını yazdı. Habere göre Forlan, yıllık 3,2 milyon avro olan yıllık ücretinin 4,5 milyon avroya çıkarılmasını istiyor. Ansa'nın haberinde, anlaşmanın yarın ya da Cumartesi günü tamamlanabileceği belirtildi.

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