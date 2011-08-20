Forlan A. Madrid'ten ayrılıyor

T24 - Galatasaray’ın golcü listesindeki en önemli isim olan Diego Forlan, Atletico Madrid ile yollarını ayırıyor.



Atletico'nun önceki gece UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Vitoria Guimaraes karşısına Forlan’sız bir kadroyla çıkması, İspanyol basını tarafından Uruguaylı yıldızın biletinin kesildiği şeklinde yorumlandı.



Bu arada As gazetesinin internet sitesinde düzenlenen bir anket Atletico Madrid taraftarının, yıldız golcünün durumuyla ilgili bölündüğünü gözler önüne serdi. ‘Forlan kalmalı mı, gitmeli mi?’ sorusuna katılımcılar yaklaşık yarı yarıya oranlarda oy kullandılar.



