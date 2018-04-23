Forkliftten devrilen yükün altında kalan Afgan işçi öldü

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde, forkliftten devrilen malzemelerin altında kalan Afganistan uyruklu işçi Nuraga Sahil, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Kızılcıkorman mevkisinde bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Forkliftle taşınan malzemeler, bilinmeyen nedenle Afgan işçi Nuraga Sahil\'in üzerine devrildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Sahil\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Afgan işçinin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Nuraga Sahil\'in cenazesi, daha sonra otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin otopsi merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tesiste çalışan işçilerin ifadeleri alındı.



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