Forkliftin altında kalan işçi öldü

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Çayırova ilçesinde, fabrikada çalışan Yılmaz Yuca (48), devrilen forkliftin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay saat 15.00 sıralarında, Çayırova ilçesinde bulunan metal fabrikasında meydana geldi. Fabrikada forklift operatörü olarak çalışan Yılmaz Yuca, forkliftin devrilmesi sonucu altında kaldı. Kazayı gören mesai arkadaşları ve fabrika yöneticileri 112 Acil Servis\'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve fabrika çalışanlarının da yardımıyla Yılmaz Yuca forktliftin altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yuca\'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.