Forex mağdurlarına kamudan destek yok

İnternet üzerinden döviz alım-satım işlemi yapan Forex madurları kamu tarafından destek bulamamaktan şikayetçi.
Türkiye'de her geçen
gün hızla büyüyen internet üzerinden yapılan döviz işlemleri (forex)
çılgınlık boyutuna ulaştı. Yüksek getirinin cazibesine kapılan
yatırımcılar Forex işlemlerine akın ediyor. Ancak, büyük bir sorunu da
beraberinde getiriyor: Forexzedeler... Döviz işlemi yapan Forex
şirketleri tarafından dolandırıldıklarını iddia eden onlarca kişi kapı
kapı dolaşıp şikayetlerini değerlendirecek bir kamu kurumu arıyor ama
ne yazık ki muhatap bulamıyor. Çünkü kaydı olmadığı için milyonlarca
dolar büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen sektörü denetleyecek bir kurum
ve mevzuat hala yok! Hal böyle olunca her gün yatırım şirketi adı
altında yeni şirketler kuruluyor.
Paralar alınamıyor
Çılgın sistem şöyle işliyor: Öncelikle forex işlemi yapan
kurumlarda hesap açtırılıyor. Kişi buradan internet üzerinden döviz
alım-satımı, örneğin euro-dolar paritesiyle işlem yapıyor. Burada para
kazanmayı sağlayan en önemli unsur kaldıraç. Kaldıraç 1'e 400'e kadar
çıkıyor. Bir başka deyişle yatırımcı 100 dolar yatırıp 40 bin dolarlık
işlem yapabiliyor. Dolayısıyla kar ve zararda bu oranda yüksek oluyor.
Eğer parite değer kazanırsa tıpkı bir hissenin değer kazanması gibi
hesabına kazancın artı olarak geçiyor. Kaybederse anaparası eriyor.
Kaybedilen para forex şirketi tarafından oyuncu yatırımcıdan isteniyor.
Sıkıntı kazanırsa başlıyor. Bize kadar ulaşan mağduriyetlerde
genellikle iki sıkıntının altını çiziliyor. İlki, kazanılan paranın
verilmemesi. Şirket, burada para kazanana "Bir günde çok fazla işlem
yaptın" diyerek bunu vermiyor. Aldığımız bilgilere göre müşteriye çok
fazla işlem yapma 'scalping' terimiyle açıklanıyor. Sonuçta, elde
edilen kar siliniyor ve kurum böylece para ödemiyor. Üstelik bazı Forex
şirketleri müşteri ile yaptıkları sözleşmelerde bu hususu önceden
belirtmiyor. İkinci mağduriyet konusu ise sistemin kritik dönemlerde
kilitlenmesi. Dünyada önemli ekonomik verilerin açıklandığı (örneğin
ABD'de konut fiyatları, sanayi üretim verisi gibi) dakikalarda, Forex
şirketleri tarafından sunulan veri platformları kilitleniyor.
Piyasalarda oynaklığın hat safhaya çıktığı bu dakikalarda işlem
yapamıyor ve yatırımcılar zarara uğruyor.
Aylardır toplantı var, sonuç yok!
Aslında kamu kurumları, Türkiye'deki aracı kurum ve bankalar
başıboş olan kaldıraçlı döviz piyasasındaki sorunların farkında.
Aylardır, Hazine, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Altın Borsası
yetkilileri konuya ilişkin toplantılar yapıp yeni bir düzenleme
üzerinde çalışıyor. Kendilerine sayısız şikâyetin geldiğini belirten
Hazine ve SPK yetkilileri ise şu an için yapılacak bir şey olmadığı
gerekçesiyle mağdurlara yol gösteremiyor. Ankara'da süreç uzadıkça
Forexzede sayısı katlanıyor. Aracı kurumlar ise sıkıntının daha da
büyüyeceğinden endişeli. En büyük aracı kurumlar, bu işlemleri bilinen
kurumların yani kendilerinin yapması konusunda talepleri olduğunu
belirtiyor. Ancak düzenleme yapılamadığı Forex talep eden müşterilerini
geri çevirmek zorunda kaldıklarını söylüyor.