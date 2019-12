Forex mağdurlarına kamudan destek yok

İnternet üzerinden döviz alım-satım işlemi yapan Forex madurları kamu tarafından destek bulamamaktan şikayetçi.



Türkiye'de her geçen gün hızla büyüyen internet üzerinden yapılan döviz işlemleri (forex) çılgınlık boyutuna ulaştı. Yüksek getirinin cazibesine kapılan yatırımcılar Forex işlemlerine akın ediyor. Ancak, büyük bir sorunu da beraberinde getiriyor: Forexzedeler... Döviz işlemi yapan Forex şirketleri tarafından dolandırıldıklarını iddia eden onlarca kişi kapı kapı dolaşıp şikayetlerini değerlendirecek bir kamu kurumu arıyor ama ne yazık ki muhatap bulamıyor. Çünkü kaydı olmadığı için milyonlarca dolar büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen sektörü denetleyecek bir kurum ve mevzuat hala yok! Hal böyle olunca her gün yatırım şirketi adı altında yeni şirketler kuruluyor.



Paralar alınamıyor



Çılgın sistem şöyle işliyor: Öncelikle forex işlemi yapan kurumlarda hesap açtırılıyor. Kişi buradan internet üzerinden döviz alım-satımı, örneğin euro-dolar paritesiyle işlem yapıyor. Burada para kazanmayı sağlayan en önemli unsur kaldıraç. Kaldıraç 1'e 400'e kadar çıkıyor. Bir başka deyişle yatırımcı 100 dolar yatırıp 40 bin dolarlık işlem yapabiliyor. Dolayısıyla kar ve zararda bu oranda yüksek oluyor. Eğer parite değer kazanırsa tıpkı bir hissenin değer kazanması gibi hesabına kazancın artı olarak geçiyor. Kaybederse anaparası eriyor. Kaybedilen para forex şirketi tarafından oyuncu yatırımcıdan isteniyor. Sıkıntı kazanırsa başlıyor. Bize kadar ulaşan mağduriyetlerde genellikle iki sıkıntının altını çiziliyor. İlki, kazanılan paranın verilmemesi. Şirket, burada para kazanana "Bir günde çok fazla işlem yaptın" diyerek bunu vermiyor. Aldığımız bilgilere göre müşteriye çok fazla işlem yapma 'scalping' terimiyle açıklanıyor. Sonuçta, elde edilen kar siliniyor ve kurum böylece para ödemiyor. Üstelik bazı Forex şirketleri müşteri ile yaptıkları sözleşmelerde bu hususu önceden belirtmiyor. İkinci mağduriyet konusu ise sistemin kritik dönemlerde kilitlenmesi. Dünyada önemli ekonomik verilerin açıklandığı (örneğin ABD'de konut fiyatları, sanayi üretim verisi gibi) dakikalarda, Forex şirketleri tarafından sunulan veri platformları kilitleniyor. Piyasalarda oynaklığın hat safhaya çıktığı bu dakikalarda işlem yapamıyor ve yatırımcılar zarara uğruyor.



Aylardır toplantı var, sonuç yok!



Aslında kamu kurumları, Türkiye'deki aracı kurum ve bankalar başıboş olan kaldıraçlı döviz piyasasındaki sorunların farkında. Aylardır, Hazine, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Altın Borsası yetkilileri konuya ilişkin toplantılar yapıp yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Kendilerine sayısız şikâyetin geldiğini belirten Hazine ve SPK yetkilileri ise şu an için yapılacak bir şey olmadığı gerekçesiyle mağdurlara yol gösteremiyor. Ankara'da süreç uzadıkça Forexzede sayısı katlanıyor. Aracı kurumlar ise sıkıntının daha da büyüyeceğinden endişeli. En büyük aracı kurumlar, bu işlemleri bilinen kurumların yani kendilerinin yapması konusunda talepleri olduğunu belirtiyor. Ancak düzenleme yapılamadığı Forex talep eden müşterilerini geri çevirmek zorunda kaldıklarını söylüyor.