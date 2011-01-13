Foreign Policy: Ortadoğu'nun yeni lideri Türkiye

T24- Saygın ABD siyaset dergisi Foreign Policy, Ortadoğu’da İran ve Türkiye’nin “yumuşak güçlerini” ortaya koyarak sivrildiğini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da bölgenin en popüler lideri olduğunu yazdı.

Geçtiğimiz Haziran ayında yayınladığı makalede ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük rakibini Türkiye olarak ilan eden Foreign Policy dergisi, son sayısında Ortadoğu’da Türkiye ve İran hakimiyetinin başladığını belirtti. Ortadoğu’nun ağırlık merkezinin Arap ülkelerinden Tahran ve Ankara’ya kaydığını belirten yazıda şu ifadeler kullanıldı: Güç ve etki açısından yaşanan bu değişimde İran’ın bu bölgedeki en büyük rakipleri olan Irak Baas Partisi ile Afganistan’da Taliban’ın safdışı bırakılması etkili oldu. Bu aynı zamanda Türkiye’de güç dengelerinin değiştiği ve Ak Parti’nin iktidara geldiği 2002 dolaylarına denk geldi. Türkiye’nin ABD’ye 2003 yılında Irak’ta bir kuzey cephesi açmak için izin vermemesi bu değişimi çok daha belirgin bir hale getirdi.

Araplar’a model ülke

Arap ülkelerinde yapılan en güvenilir araştırmalardan biri Maryland Üniversitesi ile Zogby tarafından gerçekleştirilen “liderler” anketi oldu. Bu ankette Arap dünyasındaki en popüler liderin açık ara Türkiye Başbakanı Erdoğan olduğu, onu İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad’ın izlediği, 3’üncü sırada ise Hizbullah lideri Nasrallah’ın yer aldığı görüldü. Bu 3 lider içinde Arap olan tek isim Nasrallah. Erdoğan’ın birinci olması, Türkiye’nin Müslüman demokratik bir ülke olarak Araplar’a model olmasının bir göstergesi. Ahmedinecad’ın onu takip etmesi ise İran’ın batıya direnişinin desteklendiğini ortaya koyuyor. Nasrallah da İsrail’e başkaldırının simgesi. Sonuçlar Arap liderlerin ne kadar büyük hayal kırıklığı yarattığını da ortaya koyuyor. Türkiye ve İran’ın Ortadoğu’da hiçbir ülkenin sergileyemediği kadar güçlü bir “yumuşak gücü” olduğu görülüyor.