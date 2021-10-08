Foreign Policy’de ‘Erdoğan’dan sonrası’ tartışması; Karaveli: Akar Batı karşıtı değil

Foreign Policy dergisi yazarı Steven A. Cook’un, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan‘ın “bir sonraki seçimlerde aday olamayacak kadar hasta olabileceğini” yazdığı ve yerine geçebileceğini öne sürdüğü Hulusi Akar’ın da Batı karşıtı olduğunu savunduğu yazıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Halil Karaveli Foreign Policy’nin internet sitesinde yayınlanan yazısında Steven A. Cook’un Milli Savunma Bakanı ve eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a yönelik “yanılgıya” düştüğünü belirtti.

Halktv’de yayınlanan habere göre Cook’un, Akar’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ideolojik çizgide durduğunu belirterek yanıldığını söyleyen Karaveli, “Akar islamcı değil. Muhafazakar bir sağcı. Tarihsel bağlamda Akar’ın bağlı olduğu grup batı yanlısıdır. Türk ordusunun soğuk savaş döneminde Sovyetler tarafından bir tehdit olarak görünmesi onları ABD ve NATO ilişkilerini iyileştirmeye yöneltti” dedi.

‘Erdoğan’ın milliyetçilerin desteğine ihtiyacı var’

AKP’nin çoğunluğu kaybettiği 2015 yılından bu yana, iktidarda kalmak için muhafazakar milliyetçilerin desteğine güvendiğini belirten Karaveli, “Muhafazakar milliyetçiler laiktirler, ancak Soğuk Savaş’ta sola karşı yürüttükleri kampanyada ve bugün ulusal birliği güçlendirme girişimlerinde olduğu gibi, devlet çıkarının gerektirdiği düşünüldüğünde dini bir söylem kullanmaktan çekinmezler” diye yazdı.

Karaveli şöyle devam etti:

“ABD’nin son zamanlarda Suriye’deki Kürtleri destekleyerek Türk ordusu ve devletindeki baskın fraksiyonu yabancılaştırdığı doğrudur. Eskiden ABD ile sorunu olmayan muhafazakar milliyetçiler, giderek Amerika’yı varoluşsal bir tehdit olarak görmeye başladılar. Washington Suriye’deki Kürt yanlısı politikalarında ısrar ederse, Türkler sonunda Batı karşıtı bir güce dönüşebilir.”

‘Akar’ı silmek ters teper’

“Cook’un tavsiyesi ile Akar’ı ABD karşıtı olarak görmek ters tepebilir” diyen Karaveli, “Bu, yalnızca ordudaki Batı karşıtı eğilimleri güçlendirecektir. Washington’un, Türk devletindeki geleneksel müttefikleri olan Akar ve onun gibi düşünen muhafazakar milliyetçilere karşı uzlaşmacı olması gerekiyor” dedi.