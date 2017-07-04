Foreign Policy: ABD Dışişleri Bakanı'na göre Suriye'nin kaderi Rusya'nın ellerinde

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Suriye’nin ve Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kaderinin artık Rusya’nın ellerinde olduğunu söylediği iddia edildi.

Foreign Policy dergisinin haberine göre, Tillerson ABD Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldiği Antonio Guterres’e, ABD’nin Suriye’de IŞİD’e yönelik operasyonları sınırlamayı planladığını kaydetti. Görüşmeyle ilgili bilgi sahibi olan üç diplomatik kaynağa dayandırılan haberde, ABD Dışişleri Bakanı’nın “ABD’nin Suriye’de kimyasal saldırıları önleme ve desteklediği IŞİD karşıtı güçleri koruma” gibi sınırlı taktik hedefleri bulunduğunu söylediği kaydedildi.

Tillerson, nisan ayında Suriye’deki kimyasal saldırı iddialarının ardından yaptığı açıklamada, Esad yönetiminin Suriye’nin geleceğinde hiçbir şekilde söz sahibi olamayacağını söylemişti. İddiaların ardından Donald Trump yönetimi Suriye’nin İdlib kentinde Suriye hükümetinin kontrolündeki bir hava üssüne füze saldırısı düzenlemişti.

Beyaz Saray’ın geçen hafta Suriye’de Esad yönetiminin yeni bir kimyasal saldırıya hazırlandığı yönündeki açıklaması, ABD’nin Suriye’ye yeni bir saldırı hazırlığı yaptığı yorumlarına yol açmıştı.