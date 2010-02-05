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Ekonomi

Ford'ta da fren sorunu çıktı

Amerikan otomobil üreticisi Ford da Toyota'nın ardından hibrid araçlarında bir fren sorunu saptandığını açıkladı.

05 Şubat 2010 02:00

T24 - Amerikan otomobil üreticisi Ford da Toyota'nın ardından hibrid araçlarında bir fren sorunu saptandığını açıkladı.


Ford'un internetteki sitesinden yapılan açıklamada, bazı sürücülerden fren sistemiyle ilgili şikayet alındığı, araçlarda fren kapasitesinin bir sorun olmadığını bununla birlikte sürücülerin frenlerinin boşaldığı hissine kapılabilecekleri belirtildi.


Bu sorunun Fusion ve Milan model hibrid araçlarda saptandığı belirtilen açıklamada, ''Açık olalım: her ne kadar sürücüler bir uyarı sinyali duysalar ya da göstergeler yansa da Fusion ve Milan'ların fren sistemi konvansiyonel frenle ve ABS kapasitesini korumaktadır'' ifadesine yer verildi ve müşterilere ücretsiz olarak gereken yardımın sağlanacağı vurgulandı.


Bir tüketici haklarını koruma derneği ise mühendislerinden birinin bir Ford hibrid araçta fren pedalının durmadan önce olması gerektiğinden daha fazla içeri girdiğini ve aracın da zor yavaşladığını şaşırarak saptadığını duyurdu.


Ford'dan yapılan bu açıklama, Japon otomobil üreticisi Toyota'nın 8 milyon aracı geri çekme kararı aldığı ve dün de hibrid Prius modelinin fren sisteminde sorun olduğunu duyurduğu zamana rastlıyor.

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