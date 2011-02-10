-FORD'DAN FERRARİ'YE SUÇ DUYURUSU FLORANSA (A.A) - 10.02.2011 - Amerikan Otomotiv devi Ford, İtalyan otomotiv firması Ferrari'nin Formula 1'in yeni sezonda kullanacağı araca verdiği ''F150'' ismi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ford firması, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Detroit kentinin mahkemesinde, İtalyan otomotiv firması Ferrari'yi ''markalar arasında sorun çıkarma, benzer isim kullanma ile internet aracılığıyla korsanlık yapmak'' suçlarını işlediğini iddia etti. Ford ile Ferrari arasında çıkan krize, İtalyan otomotiv devinin Formula 1'de 2011 sezonu için ürettiği araca, ''F150'' adını koymasının sebep olduğu bildirildi. Amerikan firması yaptığı suç duyurusunda, Ferrari'nin ''F150'' ismini kullanamayacağını, buna neden olarak da kendilerinin aynı isimli (F) serisi kamyonet tarzı araçlarının bulunduğunu bildirdi. Ford, kendi aracının ABD'de son 34 yılda en çok satan aracı olduğunu da vurguladı. Ferrari'nin kısa bir sure önce tanıttığı aracın ismi belli olunca İtalyan firmasıyla temas kurduklarını belirten Ford yetkilileri, kendi araçlarının adını değiştirmeyeceklerini ve satışına da eskisi gibi devam edeceklerini söyledi. Yetkililer, Ferrari'den araçlarına koydukları ismi değiştirmelerini de istediklerini ancak İtalyan firmasının buna bir cevap vermediğini sözlerine ekledi. İtalyan Ferrari, geçen Ocak ayının son günlerinde, Maranello kentindeki yerleşkesinde yaptığı tanıtımda, yeni sezon aracına İtalya'nın birlik oluşunun 150. yıldönümü anısına ''F150'' ismini verdiğini açıklamıştı.