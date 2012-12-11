Ford'da direksiyona Ali Koç geçti

Rahmi Koç, 40 yıldır yürüttüğü Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrıldı. Yerine Ali Koç seçildi.



Ford Otosan, 1972 yılından bu yana şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Rahmi Koç'un görevini bıraktığını ve yönetim kurulunun, Ali Koç'u Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçtiğini açıkladı.

Şirketin KAP açıklamasına göre Rahmi Koç, Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürecek.

Açıklamada, "Rahmi Koç, geçmişte olduğu gibi gelecekte de engin bilgi ve tecrübesi, vizyoner bakış açısı ile Şirketimize ve yönetim kurulumuza rehberlik etmeye devam edecektir" denildi.