Ford yatırımını Türkiye'ye kaydırıyor

Ford, Avrupa'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Southampton ve Dagenham kentlerindeki Ford tesislerinin gelecek yıl kapatılacağı bildirildi.

Southampton fabrikasındaki Transit modeli ticari araç üretimini bundan böyle Ford Otosan'ın Kocaeli Gölcük'teki fabrikasının devralacağı belirtilen açıklamada, bu kararla Gölcük'ün Ford'un ticari araçlarda ana üretim merkezi haline geleceği İngiltere'deki tesislerin motor üretimi ve geliştirilmesine yoğunlaşacağı kaydedildi.

1972 yılından beri Ford'un Transit modelinin üretildiği Southampton'ın gelecek yaz kapatılmasıyla 500'ün üzerinde çalışan işsiz kalacak. Yedek parça üreten Dagenham tesisinin de kapanmasıyla bu rakamın bin 500'ü bulacağı belirtiliyor.

Kapatılması kararlaştırılan Southampton fabrikasında yılda 28 bin araç üretiliyordu. Gölcük'teki fabrikada bu rakam ise yaklaşık 80 bin.

Ford, dün de Belçika'nın Genk kentinde, 4 bin 300 işçinin çalıştığı fabrikayı kapatma ve buradaki Mondeo, S-Max and Galaxy modellerinin üretimini İspanya'ya kaydırma kararı almıştı.

Ford, kriz nedeniyle daralan Avrupa pazarında yeniden yapılanarak yılda 450 - 500 milyon dolar tasarruf hedefliyor.