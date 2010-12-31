Ford ve Chrysler araçlarını geri çağırdı

T24 - Ford ve Chrysler'dan ayrı ayrı yapılan açıklamada, ABD ve Kanada'da her iki markaya ait toplam 185 bin aracın geri çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Chrysler 2008, 2009, 2010 ve 2011 model 22 bin adet Dodge RAM marka aracı geri çağırdı. Bu araçlardan 18 binin ABD'de, 4 bininin de Kanada'da olduğu kaydedilirken araçların direksiyon sistemlerinde hata saptandığı bildirildi.

Chrysler'in ikinci sırada geri çağırdığı aracı ise, SUV grubu araçlardan Dodge Journey oldu. Hava yastığı sistemlerinde hata saptanan bu marka araçların 2009 modellerinden 65 bin adedi geri çağıran şirket, bunun 14 bin 600'ünün Kanada'da olduğunu açıkladı. Aynı şirketin geri çağırdığı bir başka modeli ise 2011 model Dodge RAM 1500 kamyonet serisi.

Şirket, araçların arka akslarında sorun belirlendiğini ve 16 bin 700'ü Kanada'da, geri kalanı ABD'de olmak üzere toplam 57 bin aracın geri çağrıldığını duyurdu.

Öte yandan Ford da kamyonet sınıfı araçlarından 2011 model F-150, F-250, F-350, F-450 ve F-550 ile SUV sınıfı araçlarından Edge ve Lincoln MKX'lerden toplam 15 bin aracı geri çağırdı. Elektrik sistemlerinde yangına neden olabilecek hata saptanan bu araçlardan 5 bininin Kanada'da, geri kalanının ABD'de olduğunu açıklayan şirket, araç sahiplerini servis istasyonlarına başvurmaya çağırdı.

