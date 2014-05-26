Ford: Türkiye'de üretilen araçlar tamamen yerli

Ford Başkanı Bill Ford, Türkiye’de yaptıkları yatırımda en önemli faktörün Koç ailesi ile ortaklıkları olduğunu belirterek, “Eğer onlar olmasaydı çok farklı bir denklem içinde olurduk. Bu ahenk başka yerde yok” dedi.

Amerikan otomotiv devi Ford Motor Company’nin Dünya Başkanı William Clay Bill Ford, Ford Otosan’ın yeni hafif ticari aracı Courier için Kocaeli Yeniköy’de yapılan fabrikanın açılışının ardından soruları yanıtladı. Bill Ford, açılışta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yerli oto ısrarım sürüyor’ açıklamasına, “Türkiye’de üretilen Ford Cargo kamyon çok kompleks bir araç. Muhtemelen ürettiğimiz en karmaşık araç. Tamamen yerli, hepsi burada yapılıyor” cevabını vererek Türkiye’de hali hazırda yerli araç ürettikleri mesajını verdi.



86 yıllık ortaklık



Emre Özpeynirci'nin Hürriyet'teki haberine göre, Türkiye’ye niye yatırım yaptıklarına çok kolay cevap verdiklerini belirten Ford, “Türkiye’de öncelikle çok yüksek teknik kapasite var. Türkiye’de otomotiv know-how’ı ve iş gücü kalitesi de çok iyi. Ancak en önemli faktör Koç ailesi ile olan ortaklık. Eğer onlar olmasaydı çok farklı bir denklem içinde olurduk. 1928’den beri devam eden ortaklığımız, ilişkimize bir stabilite ve anlayış getirdi” dedi. Tüm dünyada başarılı ortaklıklarının devam etmesine rağmen Koç ile yakalanan ahengi başka yerde gerçekleştiremediklerini söyleyen Bill Ford şöyle konuştu:



Yatırım çok kolay



“Markanın Courier modeli sadece Türkiye’de üretilecek. Bu kararla şirket, Ford Otosan ile Türkiye’yi ticari araç üssü yapmayı hedefliyor. 140’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz ve bunların 40 tanesinde yatırım tesisimiz var. Türkiye’de bulunmaya karar vermek, yatırım yapma kararı alma bizim için çok kolay. Ford ilk denizaşırı faaliyette bulunan otomotiv şirketi. Tabii bir yatırım kararı almadan pazar büyüklüğü, siyasi istikrar ve ihracat kapasitesi gibi tüm değerleri gözden geçiririz. Bu yüzden Türkiye’ye çok erken giriş yaptık. Türkiye’ye dair bilgileri Koç ailesinden alıyoruz. Türkiye büyürken bu ortaklık da büyüyor. Türkiye’deki tecrübemiz çok arttı.”



Yerimiz bitti 10 yıl doldu



Ali Koç, yeni yatırımlara ilikin olarak ise, “Hem kapasitemiz hem de içinde bulunduğumuz arazinin kapasitesinden ötürü önümüzdeki 10 yılımız dolu. Bunun üzerine İnönü’deki Cargo ürünümüzü geliştirdikçe ve Ar-ge’ye ve ihracata daha fazla yatırım yaptıkça ileriye dönük büyüme planlarımız mevcut” diye konuştu. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de 1.600 adetlik ihracat rakamlarından 225 binlere geldiklerinin altını çizerek, mühendislik merkezi açılışına Başbakan’ı da davet edeceklerini ifade etti.



Ortaklarımızı yerli oto için terk etmeyiz



Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, 11 ile 30 yaş arasını yurtdışında geçirdiğini belirterek, “Doğal olarak çok milliyetçi bir insanım. Yerel bir otonun dünya çapında marka olması beni her şeyden fazla heyecanlandırır” dedi. Ancak yerli oto markası çok efektif ve parlak bir fikir olsa bile 2 uluslararası uzun dönem ortaklıkları olduğunu hatırlatarak, “Ortaklarımız terk ederek başka bir pozisyon alamayız. Yüzde 100 bir Türk üretimi araç için her şeyi yaparız. Ama bunları yerine getiren bir araç üretiyoruz zaten” şeklinde konuştu. Koç Grubu ile hükümet arasında soğuk rüzgarlar estiği hatırlatılan Ali Koç, “Biz kısa vadeli düşünen bir grup değiliz. Geçmişimizde geleceğimizde Türkiye. Doğru bildiğimiz yolda yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hükümetimiz tarafından takip edildiğimizi ve gerektiği zaman da alkışlandığımızı aldığımız vergi, Ar-Ge ve inovasyon ödülleriyle taçlandırıldığımızı görüyoruz. Ne yazık ki fitnede ve iftiranın dizboyu olduğu yerlerde bu gibi iftiralar olabilir. Biz siyasetten çok işimize bakmayı tercih ediyoruz” yorumunu yaptı. Türkiye’nin 2023 hedeflerinin kendilerini motive ettiğini anlatan Koç, “10 sene önceye gidip rakamlara baktığımızda ülkenin geldiği durum hayal etmek ne kadar zorsa şimdi de ilerisini düşünmek o kadar zor” dedi.