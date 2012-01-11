Ford: Türkiye’de otomobil üretimi mümkün

T24 -

Koç Ailesi'yle çok yakınız





Bizi izlemeye devam edin





Erdoğan Hannover'de istemişti





ntvmsnbc'nin haberine göre; Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Amerikan Ford Motor Company’nin Başkanı Bill Ford, geçen yıl Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Hannover’de yaptığı “Türkiye’de sadece ticari araç değil otomobil de üretin” çağrısına 1 yıl sonra Detroit’ten yanıt verdi.Ford’un kurucusu Henry Ford’un torunu olan Bill Ford, Türkiye’de otomobil üreteceklerinin sinyalini vererek, “Ticari araç üssümüz olan ve sürekli büyüdüğümüz Türkiye’de binek araç üretimini düşünüyoruz” dedi.Detroit Fuarı’nda Hürriyet'e konuşan Bill Ford, Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir stratejik ortak olduğunu söyledi. Türkiye ismini duyduğunda heyecanını belli eden ve yüzü gülen Bill Ford, “Türkiye’de bugüne kadar ağırlıklı olarak ticari araç ürettiniz, binek otomobil üretmeyi de düşünecek misiniz?” sorusuna, “Evet, binek araç üretimini düşünüyoruz. Söz konusu olabilir. Bu konu kesinlikle mümkün” yanıtı verdi.Türkiye’de Koç Ailesi ile muazzam bir işbirliği içinde olduklarının altını çizen Bill Ford, şöyle konuştu: “Rahmi Koç çok önemli ve vizyoner bir insan. Ayrıca Mustafa ve Ali ile çok iyi dostuz, çok yakın irtibat halindeyiz. Koç Grubu ile çalışmaya büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’deki Ford yatırımları ve operasyonları büyük değer yaratmaya devam edecek. Türkiye’de hızla büyümeyi sürdüreceğiz.”Ford’un CEO’su Alan Mulally de, Türkiye’de binek otomobil yatırımını ciddi olarak düşündüklerini ve imkanları araştırdıklarını belirterek, şunları dile getirdi: “Yatırım planı ve içeriği hakkında şu aşamada kesin bir açıklama yapamam ama fırsatlar ve imkanlar üzerinde çalışıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Türkiye’de yatırımlarımız tüm hızıyla devam edecek. Geçen yaz ailemle birlikte İstanbul’a geldim. 3 gün tatil yaptım. Türkiye, fantastik bir ülke. Türkiye’de Koç Ailesi ile çok iyi ilişkilerimiz var. Ford Otosan’da işler çok iyi gidiyor.”Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Hannover’deki CEBIT Fuarı’nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’le birlikte Ford CEO’su Alan Mulally ile görüşmüştü. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un da katıldığı toplantıda Erdoğan, Mulally’ye, “Türkiye’de sadece ticari araç değil, binek otomobil de üretin. Yatırımınızı artırın” çağrısı yapmıştı.