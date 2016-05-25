Ford, TÜPRAŞ'ı tahtından etti

Türkiye İhracatçılar Meclisi , 2015’in ihracat şampiyonunu açıkladı. Şampiyon, TÜPRAŞ`I 3 milyar 847 milyon dolar ile geride bırakan Ford Otomotiv oldu. Bu firmayı önceki yılın birincisi TÜPRAŞ ile OYAK Renault izledi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2015’te başarılı ilk 1000 firmanın genel ihracatın yüzde 57,5’ini, geriye kalan 62 bin firmanın ise yüzde 42,5’ini gerçekleştirdiğini vurguladı.

Büyükekşi, ihracatçıların karlılık oranına da değinerek, “Karlılığın ilk 500 firmada 2014’te yüzde 4,94 iken 2015’te yüzde 5,38’e yükselmesini olumlu ama yetersiz buluyoruz. Geçen yıl pariteetkisi olmasaydı ilk 500 firmada yüzde 7-8’leri bulan karlılığı konuşur olabilirdik. İhracatçı maalesef karından fedakarlık etti” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2015 yılında en başarılı ilk 1000 ihracatçı firmayı açıkladı. Buna göre 2015’in ihracat şampiyonu 3 milyar 847 milyon dolar ile Ford Otomotiv oldu. TÜPRAŞ ise geçen yıl 2 milyar 912 milyon dolarla ikinciliği elde ederken, OYAK Renault 2 milyar 678 milyon dolarla üçüncü sırada yerini aldı.

İhracatta 2015’in ilk 1000 firmasını değerlendiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Türkiye’nin 2015’teki 143.9 milyar dolarlık toplam ihracatının yüzde

48,7’sini ilk 500 firma yaptı. İkinci 500 firma ihracatın yüzde 8.8’ini, geri kalan 62 bine yakın firma da toplamın yüzde 42,5’ini gerçekleştirdi. Burada önceki yıllara göre ihracatın tabana yayıldığını görüyoruz” dedi.



Türkiye genel ihracatında geçen yıl ilk üç sırayı paylaşan firmaları sırasıyla Kibar Dış Ticaret 2 milyar 433 milyon, Vestel Ticaret 2 milyar 155 milyon, TOFAŞ 2 milyar 57 milyon, Arçelik 1 milyar 783 milyon, Toyota Otomotiv 1 milyar 184 milyon, Bosch Sanayi 1 milyar 59 milyon ve TGS Dış Ticaret de 1 milyar 4 milyon dolarlık ihracatla takip etti.

"100 bin ihracatçı firma hedefi yakalanacak"

Türkiye’de 2014 yılında 61 bin firma ihracat gerçekleştirirken, 2015’te ise bu rakamın 63 bine ulaştığına vurgu yapan TİM Başkanı Büyükekşi, “Bu hızla devam edilmesi halinde 2023 yılındaki 100 bin ihracatçı firma hedefine ulaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.



Firma düzeyinde de 10 firmanın bir milyar dolar üzerinde ihracata imza attığını hatırlatan Büyükekşi, “Firmalarımızın ihracatında 1 milyar dolar eşiğini önemsiyoruz. 2023 yılı hedefimiz 50 firmamızın yıllık 1 milyar dolar ihracat barajını aşması.



Diğer taraftan, 2015 yılında 500 milyon ile 1 milyar arası ihracat yapan 14 firma var. 100 milyondolar ile 500 milyon dolar arası 121 firma, 50 milyon ile 100 milyon dolar arasında 174 firma, 25 milyon ile 50 milyon arasında 406 firma, ilk 1000 sınırımız olan 19 milyon ile 25 milyon arasında ise 275 ihracatçı firma bulunuyor” diye konuştu.

"İhracat Anadolu'ya yayılıyor"

İhracatın tabana yayılmaya devam ettiğine vurgu yapan Büyükekşi, sözlerine şöyle sürdürdü: “1000 firma içerisinde 439 firmamız İstanbul’dan ihracat yapıyor. İstanbul’un firma sayısı bazında payı son 9 yıldır gerilemeye devam ederken, bu ilimizi 77 firma ile İzmir, 66 firma ile Kocaeli, 62 firma

ile Gaziantep, 59 firma ile Bursa takip ediyor. İhracat içinde farklı illerin ağırlığının artmasını, Türkiye ihracatı ve ekonomisi adına sağlıklı bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. İhracatın bölgesel ve sektörel düzeyde farklılaşması ve Anadolu’ya yayılması arzuladığımız bir gelişme.”

"Kârlılık arttı ama yeterli değil"

İlk 500 içerisindeki ihracatçı firmaların ortalama karlılığının bir önceki yıla göre yüzde 4,94’ten yüzde 5,38’e yükselmesini olumlu ama yetersiz bulan Büyükekşi, “İkinci 500’de ortalama karlılık oranının yüzde 9,71 olması daha tatmin edici. 2015’te özellikle Euro bölgesine ihracat yapan firmalar paritede sıkıntı yaşadı. Bunda kur artışının etkisi aşikar. Bu sıkıntılar olmasaydı ilk 500 firmada da yüzde 7-8’leri bulan karlılığı konuşuyor olabilirdik. İhracatçı maalesef karından fedakarlık etti. Bunu yukarı çıkarmayı arzuluyoruz” dedi.

TİM’in açıkladığı ilk 1000 ihracatçı firma ile ilgili dikkat çeken bazı veriler ise şöyle: İlk 500 Firma dikkate alındığında ortalama çalışan sayısı 2014’te 790 iken bu rakam geçen yıl 932’ye yükseldi. Bu da ciddi bir istihdam artışını ortaya koydu. İkinci 500 firmada ise çalışan sayısı 417 olurken önceki yıla göre önemli bir fark oluşmadı. İlk 1000 ihracatçı arasında 593 firma ile Marmara Bölgesi öne çıkarken, bunu 138 firma ile Ege Bölgesi ve 83 firma ile İç Anadolu Bölgesi izledi. 2015’te en fazla ihracat yapan il ise toplam 40.8 milyar dolarlık ihracatla İstanbul oldu. Bursa 6.3 milyar dolar ile ikinci, Kocaeli de 6.2 milyardolar ile üçüncü sırada yer aldı.

En hızlı yükselen firma Beşler Makarna

En hızlı yükselen ilk 5 firma Beşler Makarna yüzde 203 büyümeyle 148 milyon, Akıntek Tekstil yüzde 135 artışla 254 milyon, Beşiktaş Gemi İnşa AŞ yüzde 114 gelişmeyle 117 milyon, Uslu Tekstil yüzde 108 yükselişle 219 milyon ve Çelik Trans Deniz İnşaat yüzde 103 artışla 57 milyon dolarlık ihracata imza attı. 2015’te en fazla yatırım yapan firmalar sırasıyla, TOFAŞ 1.3 milyar, Türkiye Petrol Rafinerileri 1.2 milyar, Bosch Sanayi 744

milyon, Ford Otomotiv 466 milyon ve Arçelik 277 milyon dolarlık yatırımlarla öne çıktı.



Yılsonu dolar kuru ortalamasını ilk 500 firma 3,13, ikinci 500 firma ise 3,15 olarak tahmin etti.Euro kurunu ise ilk 500 firma 3,41, ikinci 500 firma ise 3,42 olarak öngördüğünü bildirdi. Firmalar 2016 yılında ise ihracatın yüzde 10 seviyesinde artacağını tahmin etti.