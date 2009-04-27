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Ekonomi

Ford Otosan’da üretime başlandı

27 Nisan 2009 13:09

Ford Otomotiv Sanayi AŞ (OTOSAN) Kocaeli Fabrikasında üretime, gece yarısı vardiyasıyla yeniden başlandı.

Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Başkanı Yücel Yücel, yaptığı açıklamada, global piyasalardaki olumsuz gelişmeler nedeniyle yurt dışı ve yurt içi pazarlarda görülen talep düşüşü dikkate alınarak Ford Otosan Kocaeli Fabrikasında 4 bin 505 işçinin 20 Nisan 2009'da ücretli izne çıkarılarak üretime ara verildiğini anımsattı.

İşçilerin, ücretlerinin yüzde 65'inin ödenerek izne ayrıldığını, yıllık izin haklarının saklı kaldığını ifade eden Yücel, iznin gece yarısı dolduğunu, fabrikada üretime gece yarısı vardiyasıyla yeniden başlandığını bildirdi.

Yılın son çeyreğinde üretiminin 2007'nin aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla düşmesi nedeniyle istihdam planlarını revize ederek, geçen yıl aralık ayında İnönü Fabrikasından 300 çalışanını işten çıkaran şirketin, Kocaeli fabrikasında da 25 Ekim-2 Kasım, 13-27 Kasım, 20 Aralık-12 Ocak, 17 Ocak-26 Ocak, 31 Ocak-16 Şubat, 26 Şubat-16 Mart ve 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında üretime ara verilmişti.

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