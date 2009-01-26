Ford Otosan’da üretim yeniden başladı

Ancak, Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Başkanı Yücel, Fort Otosan'da üretimin yeniden durdurulabileceğini ifade etti.



Ford Otomotiv Sanayi Kocaeli fabrikasında, 17 Ocak'ta ara verilen üretime yeniden başlandı.

Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Başkanı Yücel Yücel, global piyasalardaki olumsuz gelişmeler nedeniyle yurt dışı ve yurt içi pazarlarda görülen talep düşüşü dikkate alınarak Ford Otosan Kocaeli Fabrikasında 6 bin 400 işçinin ücretli izne çıkarılarak üretime ara verildiğini anımsattı.



İşçilerin yıllık izin haklarının saklı kaldığını, ücretlerinin yüzde 76'sının ödenerek ''şirket izni''ne ayrıldığını ifade eden Yücel, üretimin gece vardiyasıyla yeniden başladığını bildirdi.

Yücel, Fort Otosan'da üretimin yeniden durdurulabileceğini, işverenin şubat ayına ilişkin çalışma düzenini önümüzdeki günlerde bildireceğini kaydetti.



Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde faaliyet gösteren Ford Otomotiv Sanayi AŞ'de (OTOSAN) 17-26 Ocak tarihleri arasında da üretime ara verilmişti.



Yılın son çeyreğinde, üretimin 2007'nin aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla düşmesi nedeniyle istihdam planlarını revize ederek geçen ay, İnönü Fabrikasından 300 çalışanını işten çıkaran şirket, Kocaeli fabrikasında da 25 Ekim-02 Kasım, 13-27 Kasım, 20 Aralık-12 Ocak tarihleri arasında üretime ara vermişti

