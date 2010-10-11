-FORD OTOSAN'DA 630 MİLYON DOLAR YATIRIM İSTANBUL (A.A) - 11.10.2010 - Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, yeni Transit üretimi için 630 milyon dolar yatırım yapacaklarını bildirdi. Otay, düzenlenen basın toplantısında Ford Otosan'ın yeni yatırım kararını açıkladı. Ford Otosan'ın 43 yıldır Transit modelini ürettiğini anımsatan Otay, ''Bizim 43 yıllık serüvenimizde Transit, hem şirketimizin belkemiği oldu hem de Türkiye ticaretini bugünlere taşıdı'' dedi. Son 8 yılda Ford Otosan'ın elde ettiği pazar liderliğinde Transit'in önemine değinen Otay, Transit'in yüzde 36 pazar payına sahip olduğunu hatırlattı. Kocaeli fabrikasında üretilen Transitlerin 60'tan fazla ülkeye ihraç edildiğini ve 10 milyar doların üzerinde ihracat geliri getirdiğini bildiren Otay, şunları kaydetti: ''Ford Otosan'ın bugün Türk ekonomisi için de tarih denebilecek adımını, Transit'in yeni nesillerini üreteceğini müjdelemek istiyorum. Yeni Transit üretimi için 630 milyon dolar yatırım yapacağız. Bu bildiğim kadarıyla kriz sonrası en büyük yatırım kararı. Ford Otosan'ın bu yatırımı 3 vardiya tam kapasite çalışma imkanı sağlayacak. Yan sanayiye de ek istihdam yaratmış olacak.'' Yapılacak yatırımın ana yatırımın ardından Türk otomotiv sanayisindeki en büyük yatırımlardan biri olduğuna dikkati çeken Otay, yeni yatırımla birlikte mevcut 320 bin adetlik kapasitenin tam olarak kullanılacağını bildirdi. Yatırımın 3 yıl gibi bir zamana yayılacağını söyleyen Otay, ek istihdam konusunda da Kocaeli fabrikasında şu an 6 bin 150 kişinin çalıştığı belirterek, yeni yatırımla 3 vardiya sistemine dönüleceğine işaret etti. Otay, yatırımın kapasite artışı şeklinde değil teknoloji olarak gerçekleştirileceğini bildirdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Otay, modellerle ilgili içeriğe bu toplantıda giremeyeceklerini ifade etti. Otay, bir soru üzerine Ford Otosan'ın Gebze'de bulunan geliştirme merkezinin yeni Transit'te önemli yapı olacağını dile getirerek, ''Yatırımın ilk kuruşu bu yıl içinde harcanmış olacak'' dedi. Kocaeli fabrikasına bugüne kadar 1,8 milyar dolar para harcandığını bildiren Otay, alınan yatırım kararına ilişkin olarak, ''Global olarak krizden etkilenen ülkeler var. Türkiye gibi birçok gelişmekte olan ülkeler krizden daha hızlı çıkıyor. Bütün olarak bakıldığında ileri Transit modelleriyle ilgili bu kapasiteyi dolduracak müşteri potansiyelini görerek bu yatırımı yapıyoruz'' diye konuştu. Otay, yatırım tutarının krizin ardından dünyadaki en büyük yatırım olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, yatırımın global anlamda, yapılan yatırımların en büyüklerinden biri olduğunu söyledi. Yeni Transit'in üçte ikisinin ihracat pazarları için üretileceğini belirten Otay, mutlaka güçlenecekleri pazarlar olacağını vurguladı. Ford Otosan Mali ve İdari İşler Müdürü (CFO) Oğuz Toprakoğlu ise yatırım finansmanına ilişkin, dış kaynak maliyetinin ucuz olduğunu belirterek, bu tip yatırım harcamalarını dış kaynak ile fonladıklarını bildirdi. Toprakoğlu, Ford Otosan'ın sağlam bir bilanço yapısı bulunduğunun da altını çizerek, özkaynaklarla da bunun yapılabileceğini, bankalarla görüşmeleri bulunduğunu anlattı.