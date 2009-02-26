Ford Otosan’da 16 Mart’a kadar üretim durdu

Ford Otomotiv Sanayi AŞ (OTOSAN) Kocaeli fabrikasında üretime 16 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildi. İşçiler ücretli izne çıkarıldı.



Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Başkanı Yücel Yücel, global piyasalardaki olumsuz gelişmeler nedeniyle yurt dışı ve yurt içi pazarlarda görülen talep düşüşü dikkate alınarak Ford Otosan Kocaeli Fabrikasında 6 bin 400 işçinin ücretli izne çıkarıldığını ve üretime ara verildiğini bildirdi.



Yücel, işçilerin ücretlerinin yüzde 65'inin ödenerek izne ayrıldığını kaydetti.



Yılın son çeyreğinde üretiminin 2007'nin aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla düşmesi nedeniyle istihdam planlarını revize ederek, geçen yıl aralık ayında İnönü Fabrikasından 300 çalışanını işten çıkaran şirket, Kocaeli fabrikasında da 25 Ekim-2 Kasım, 13-27 Kasım, 20 Aralık-12 Ocak, 17 Ocak-26 Ocak, 31 Ocak-16 Şubat tarihleri arasında üretime ara vermişti.



