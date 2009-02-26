T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ford Otosan’da 16 Mart’a kadar üretim durdu

Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasında üretime 16 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildi. İşçiler ücretli izne çıkarıldı.

26 Şubat 2009 02:00

Ford Otomotiv Sanayi AŞ (OTOSAN) Kocaeli fabrikasında üretime 16 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildi. İşçiler ücretli izne çıkarıldı.

Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Başkanı Yücel Yücel, global piyasalardaki olumsuz gelişmeler nedeniyle yurt dışı ve yurt içi pazarlarda görülen talep düşüşü dikkate alınarak Ford Otosan Kocaeli Fabrikasında 6 bin 400 işçinin ücretli izne çıkarıldığını ve üretime ara verildiğini bildirdi.

Yücel, işçilerin ücretlerinin yüzde 65'inin ödenerek izne ayrıldığını kaydetti.

Yılın son çeyreğinde üretiminin 2007'nin aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla düşmesi nedeniyle istihdam planlarını revize ederek, geçen yıl aralık ayında İnönü Fabrikasından 300 çalışanını işten çıkaran şirket, Kocaeli fabrikasında da 25 Ekim-2 Kasım, 13-27 Kasım, 20 Aralık-12 Ocak, 17 Ocak-26 Ocak, 31 Ocak-16 Şubat tarihleri arasında üretime ara vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24